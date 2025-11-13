MP Politics: भाजपा की समन्वय टोली की बैठक आज, राजनीतिक नियुक्तियों सहित प्रदेश के कई मुद्दों पर होगी बात

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश में भाजपा संगठन और सरकार के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय के लिए बनाई गई समन्वय टोली की सरी बैठक गुरुवार को होगी। इसमें राजनीतिक नियुक्तियों सहित प्रदेश के विभिन्न मुद्दों पर बातचीत होगी। बैठक में प्रदेश भाजपा प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह भी शामिल होंगे।

भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने सरकार और संगठन के बीच समन्वय व निर्णय के लिए एक छोटी टोली में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, जगदीश देवड़ा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश महामंत्री संगठन हितानंद शामिल हैं।

बोर्डों और निगमों में राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर अटकलें सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी बैठक में भाग ले सकते हैं। पिछली बैठक में इन्हें नहीं बुलाया गया था। छोटी टोली की बैठक में राजनीतिक नियुक्तियों में तेजी लाने पर निर्णय हो सकता है। पहले सरकार ने कुछ नियुक्तियां कर दी है, लेकिन बहुत सारे नेता मंत्री दर्जा पाने के लिए दिल्ली परिक्रमा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में बोर्डों और निगमों में राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर महीनों से अटकलें चल रही हैं। इन नियुक्तियों को जल्द ही शुरू करने पर निर्णय लिया जा सकता है, क्योंकि इस संबंध में संघ, मुख्यमंत्री और संगठन के बीच बैठकें हुई हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के कारण ये नियुक्तियां लंबित थीं। इसके साथ ही अगले महीने मोहन सरकार को दो वर्ष पूरे हो रहे हैं, ऐसे में कैबिनेट विस्तार भी होना है, हालांकि इस विषय पर केंद्रीय नेतृत्व ही निर्णय करेगा।