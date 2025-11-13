मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP Politics: भाजपा की समन्वय टोली की बैठक आज, राजनीतिक नियुक्तियों सहित प्रदेश के कई मुद्दों पर होगी बात

    MP Political News: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी समन्वय टोली की बैठक में भाग ले सकते हैं। पिछली बैठक में इन्हें नहीं बुलाया गया था। छोटी टोली की बैठक में राजनीतिक नियुक्तियों में तेजी लाने पर निर्णय हो सकता है। पहले सरकार ने कुछ नियुक्तियां कर दी है, लेकिन बहुत सारे नेता मंत्री दर्जा पाने के लिए दिल्ली परिक्रमा कर रहे हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 13 Nov 2025 07:47:54 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 13 Nov 2025 07:55:12 AM (IST)
    MP Politics: भाजपा की समन्वय टोली की बैठक आज, राजनीतिक नियुक्तियों सहित प्रदेश के कई मुद्दों पर होगी बात
    केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मप्र विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। - फाइल फोटो

    HighLights

    1. मध्य प्रदेश भाजपा प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह भी होंगे शामिल।
    2. नियुक्तियों को जल्द ही शुरू करने पर निर्णय हो सकता है।
    3. इसके बाद पदाधिकारियों की बैठक शुक्रवार को बुलाई गई है।

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश में भाजपा संगठन और सरकार के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय के लिए बनाई गई समन्वय टोली की सरी बैठक गुरुवार को होगी। इसमें राजनीतिक नियुक्तियों सहित प्रदेश के विभिन्न मुद्दों पर बातचीत होगी। बैठक में प्रदेश भाजपा प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह भी शामिल होंगे।

    भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने सरकार और संगठन के बीच समन्वय व निर्णय के लिए एक छोटी टोली में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, जगदीश देवड़ा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश महामंत्री संगठन हितानंद शामिल हैं।


    बोर्डों और निगमों में राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर अटकलें

    सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी बैठक में भाग ले सकते हैं। पिछली बैठक में इन्हें नहीं बुलाया गया था। छोटी टोली की बैठक में राजनीतिक नियुक्तियों में तेजी लाने पर निर्णय हो सकता है। पहले सरकार ने कुछ नियुक्तियां कर दी है, लेकिन बहुत सारे नेता मंत्री दर्जा पाने के लिए दिल्ली परिक्रमा कर रहे हैं।

    मध्य प्रदेश में बोर्डों और निगमों में राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर महीनों से अटकलें चल रही हैं। इन नियुक्तियों को जल्द ही शुरू करने पर निर्णय लिया जा सकता है, क्योंकि इस संबंध में संघ, मुख्यमंत्री और संगठन के बीच बैठकें हुई हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के कारण ये नियुक्तियां लंबित थीं। इसके साथ ही अगले महीने मोहन सरकार को दो वर्ष पूरे हो रहे हैं, ऐसे में कैबिनेट विस्तार भी होना है, हालांकि इस विषय पर केंद्रीय नेतृत्व ही निर्णय करेगा।

    प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक शुक्रवार को

    भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक भी शुक्रवार को बुलाई गई है। गौरतलब है कि कुछ ही दिन पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने अपनी टीम बनाई है। इसकी बैठक में पार्टी के आगामी कार्यक्रम और अन्य विषयों पर विचार होगा।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.