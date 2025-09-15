मेरी खबरें
    MP Politics: मध्य प्रदेश में अपने जनप्रतिनिधियों की लोकप्रियता का आकलन कराएगी कांग्रेस

    मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी अपने निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की लोकप्रियता का आकलन कर रही है। 2023 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हार के बाद यह कदम उठाया गया है। पहले चरण में नगरीय निकायों के प्रतिनिधियों का आकलन होगा, फिर विधायकों का। कार्यकर्ताओं के फीडबैक के आधार पर यह मूल्यांकन किया जाएगा।

    By Vaibhav Shridhar
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Mon, 15 Sep 2025 10:14:35 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 15 Sep 2025 10:18:05 AM (IST)
    भोपाल स्थित मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय। फाइल फोटो

    HighLights

    1. विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार से सबक लेकर प्रदेश कांग्रेस ने लिया निर्णय।
    2. आकलन किया जाएगा कि यदि वे लोकप्रिय या अलोकप्रिय हैं तो इसकी वजह क्या है।
    3. वर्ष 2023 के एमपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस केवल 66 सीटों पर सिमटकर रह गई।

    वैभव श्रीधर, नईदुनिया, भोपाल। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भाजपा के हाथों मिली करारी हार से सबक लेते हुए कांग्रेस पहली बार मध्य प्रदेश में अपने निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की लोकप्रियता का आकलन कराएगी। इसकी शुरुआत नगरीय निकायों से होगी और दूसरे चरण में विधायकों की लोकप्रियता का आकलन करवाया जाएगा। पहले चरण में नगरीय निकायों को इसलिए लिया गया है क्योंकि इसके चुनाव सबसे पहले वर्ष 2027 में प्रस्तावित हैं। इनके परिणाम के बाद प्रदेश में चुनावी वातावरण बनने लगेगा।

    पार्टी ने तय किया है कि कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनप्रतिनिधियों का मतदाताओं से संपर्क, संवाद और कामकाज के आधार पर पता लगाया जाएगा कि क्षेत्र में उनकी छवि कैसी है। यह भी आकलन किया जाएगा कि यदि वे लोकप्रिय या अलोकप्रिय हैं तो इसकी वजह क्या है। इसके आधार पर कांग्रेस संगठन निकायवार जनप्रतिनिधियों को बुलाएगा और उन्हें आगामी तैयारी के लिए सचेत करने के साथ मार्गदर्शन भी दिया जाएगा।

    कांग्रेस के पांच महापौर जीतकर आए थे

    प्रदेश में नगरीय निकायों के चुनाव वर्ष 2022 में हुए थे। पहली बार कांग्रेस के पांच महापौर (छिंदवाड़ा, ग्वालियर, मुरैना, रीवा और जबलपुर) जीतकर आए थे। हालांकि, नगर पालिका और नगर परिषद में अप्रत्यक्ष प्रणाली से होने के कारण अधिकतर स्थानों पर भाजपा के अध्यक्ष चुने गए। पार्टी की उम्मीद थी कि इन परिणामों का लाभ विधानसभा चुनाव में मिलेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

    वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस केवल 66 सीटों पर सिमटकर रह गई। लोकसभा चुनाव में तो पार्टी का खाता भी नहीं खुला। अब फिर 2027 से नगरीय निकायों के साथ चुनावों का क्रम प्रारंभ होना है। इसे देखते हुए पार्टी ने तय किया है कि वह अपने निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की स्थिति का आकलन कराएगी। यही आगामी चुनाव में टिकट का आधार भी बनेगा।

    कार्यकर्ताओं के फीडबैक पर तैयार होगी रिपोर्ट

    प्रदेश संगठन महामंत्री संजय कामले का कहना है कि पहले चरण में नगरीय निकायों के प्रतिनिधियों की जनता के बीच छवि, उनके कामकाज, मतदाताओं से संपर्क और संवाद, पार्टी की गतिविधियों में भागीदारी के आधार पर आकलन किया जाएगा। इसके लिए फीडबैक स्थानीय कार्यकर्ताओं से लिया जाएगा।

    इसके आधार पर बनी रिपोर्ट को सामने रखकर जनप्रतिनिधियों से बात होगी। ठीक इसी तरह विधायकों के कामकाज का आकलन होगा। जो प्रत्याशी चुनाव हार गए थे, उनसे भी फीडबैक लिया जाएगा। इसमें वर्तमान स्थिति के साथ-साथ सुधार के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर फोकस रहेगा।

