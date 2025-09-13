MP Politics: फिर साथ आए कमल नाथ और दिग्विजय, कांग्रेस नेतृत्व की बढ़ेंगी मुश्किलें

धनंजय प्रताप सिंह, नईदुनिया, भोपाल। ज्योतिरादित्य सिंधिया के चलते मध्य प्रदेश में तत्कालीन कमल नाथ सरकार गिरने को लेकर दिए बयानों से आमने-सामने आए कमल नाथ और दिग्विजय सिंह एक बार फिर साथ आ गए हैं। दोस्ती बरकरार रहना प्रदेश में कांग्रेस नेतृत्व की मुश्किलें बढ़ा सकता है। अगर 2028 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अरुण यादव को जोड़कर यह तिकड़ी खड़ी हो गई, तो राहुल गांधी द्वारा प्रदेश में युवा नेतृत्व पर लगाया गया दांव भी पलट सकता है। इन दिग्गजों की एकता केंद्रीय नेतृत्व के लिए कई चुनौतियां खड़ी करेगी।

वर्ष 2020 में कांग्रेस सरकार गिरने के मुद्दे पर दोनों नेताओं के बीच पिछले कुछ दिनों से बयान युद्ध छिड़ा हुआ था। दिग्विजय सिंह ने कहा था कि कमल नाथ ज्योतिरादित्य सिंधिया की उपेक्षा कर रहे थे, इस कारण सरकार गिरी थी। जवाब में कमल नाथ ने कहा था कि सिंधिया को यह भ्रम था कि कांग्रेस सरकार दिग्विजय चला रहे हैं, इसलिए सिंधिया ने सरकार गिरा दी थी।

इस विवाद के लगभग एक पखवाड़े बाद दोनों दिग्गजों के बीच दिल्ली में बैठक हुई, इसके बाद दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी कर कहा कि हम दोनों के जीवन में कई उतार-चढ़ाव आए, मन मुटाव भी हुए, लेकिन मनभेद कभी नहीं रहे। इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के मीडिया सलाहकार केके मिश्रा ने प्रतिक्रिया में दोनों दिग्गजों को कांग्रेस की पहचान, स्थापित चेहरे और कार्यकर्ताओं का आदर्श बताया है। साथ ही लिखा है कि कम से कम मुझे तो यह ग़लतफ़हमी नहीं है कि आप दोनों की सार्थक युति के बिना हम प्रदेश में सरकार बनाने का लक्ष्य पूरा कर पाएंगे। अब कांग्रेस नेतृत्व के लिए यह जोड़ी है चुनौती दिग्विजय और कमल नाथ के इस यूटर्न को कांग्रेस नेतृत्व के लिए चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। इसकी वजह लंबे समय से दोनों नेताओं की उपेक्षा मानी जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी दोनों को नापसंद करते हैं। 2023 का विधानसभा चुनाव हारने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से कमल नाथ को हटा दिया गया था। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं की एकजुटता कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश सहित देश में राहुल गांधी विरोधी नेताओं को एकजुट करने में भी मददगार साबित होगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम अरुण यादव का है, जो प्रदेश में कांग्रेस के लिए ओबीसी वर्ग का सबसे बड़ा चेहरा हैं।