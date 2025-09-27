मेरी खबरें
    MP Politics: विजयवर्गीय के बहाने अब विवादों में घिरे प्रदेश के मंत्रियों की घेराबंदी करेगी कांग्रेस

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Sat, 27 Sep 2025 07:16:07 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 27 Sep 2025 07:22:20 PM (IST)
    1. विजयवर्गीय के बयान पर कांग्रेस भड़की हुई है और जगह-जगह प्रदर्शन कर रही है।
    2. कांग्रेस प्रवक्ताने बताया कि रविवार को महिला मोर्चा प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन करेगा।
    3. अब प्रदेश के ऐसे मंत्रियों की घेराबंदी की जाएगी, जो अक्‍सर विवादित बयान देते रहे हैं।

    राज्य ब्यूरो, भोपाल। नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर दिए बयान के बाद कांग्रेस ने तय किया है कि अब प्रदेश के ऐसे मंत्रियों की घेराबंदी की जाएगी, जो विवादित बयान देते रहे हैं।

    आदिम जाति कल्याण मंत्री विजय शाह जैसे मंत्रियों को जगह-जगह काले झंडे दिखाकर राजधानी से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में विरोध किया जाएगा। साथ ही भाजपा सरकार की घेराबंदी के लिए कांग्रेस नर्सिंग फर्जीवाड़ा, बीएड और डीएड कॉलेजों में फर्जीवाड़ा, संकल्प पत्र के अधूरे वादों को भी मुद्दा बनाने जा रही है।

    विजयवर्गीय के बयान पर कांग्रेस भड़की हुई है और जगह-जगह प्रदर्शन कर रही है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता शैलेंद्र पटेल ने शुक्रवार को बताया कि शनिवार और रविवार को महिला मोर्चा प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन करेगा।

    कैसे-कैसे बिगड़े बोल

    • कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल-प्रियंका के संदर्भ में पहले कहा कि आज के नेता प्रतिपक्ष अपनी जवान बहन का चौराहे पर चुंबन कर लेते हैं।

    • अगले दिन बोले कि मैं भाई-बहन के रिश्ते की पवित्रता पर प्रश्न नहीं उठा रहा।

    • प्रदेश के आदिम जाति कल्याण मंत्री विजय शाह ने 11 मई 2025 को महू में सार्वजनिक मंच पर कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसकी देशभर में आलोचना हुई थी।

    मुख्यमंत्री मोहन यादव का मंत्रिमंडल इन दिनों राजनीतिक अवसाद के दौर से गुजर रहा है और जब इनकी मानसिक अस्वस्थता सामने आ रही है, तो इनके खिलाफ मोर्चा खोलना आवश्यक है।

    - केके मिश्रा, वरिष्ठ नेता, कांग्रेस

