    MP Pre Board Exam: 5 जनवरी से प्री-बोर्ड परीक्षाओं की होगी शुरुआत, परीक्षा के बाद अगले विषय की कराई जाएगी तैयारी

    MP Pre Board Exam: सरकारी स्कूलों में 10वीं व 12वीं की प्री-बोर्ड परीक्षाएं पांच जनवरी से आयोजित की जाएंगी। हर दिन परीक्षा के बाद अगले दिन के होने वाले विषय की तैयारी कराई जाएगी। बोर्ड परीक्षा के प्रश्नपत्र माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) द्वारा जारी अंक योजना एवं बोर्ड परीक्षा के पैटर्न पर आधारित हैं।

    By Anjali rai
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 27 Nov 2025 09:54:52 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 27 Nov 2025 09:54:52 PM (IST)
    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। सरकारी स्कूलों में 10वीं व 12वीं की प्री-बोर्ड परीक्षाएं पांच जनवरी से आयोजित की जाएंगी। हर दिन परीक्षा के बाद अगले दिन के होने वाले विषय की तैयारी कराई जाएगी। बोर्ड परीक्षा के प्रश्नपत्र माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) द्वारा जारी अंक योजना एवं बोर्ड परीक्षा के पैटर्न पर आधारित है, जिससे विद्यार्थी निर्धारित समय पर प्रश्नपत्र हल करने का अभ्यास कर सकें। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने समय-सारिणी और दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

    स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि प्री-बोर्ड परीक्षा तक पूरे पाठ्यक्रम को पूरा कर लें। वहीं कुछ स्कूलों में अब तक करीब 60 फीसद पाठ्यक्रम भी पूरी नहीं हो पाया है। इस कारण जल्द से जल्द पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए कहा गया है। रिजल्ट जनवरी के तीसरे सप्ताह में घोषित किया जाएगा। यह निर्देश भी दिए गए हैं कि छात्रों को प्री-बोर्ड परीक्षा की कॉपी भी दिखाई जाएं, ताकि उन्हें पता चल सके कि उन्होंने कहां गलती की हैं। साथ ही परीक्षा के बाद माशिमं द्वारा जारी माडल पेपर एवं प्रश्नपत्रों के अन्य सेट तैयार कराकर विद्यार्थियों से अभ्यास कराएं। बता दें, कि 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा सात फरवरी से शुरू होगी। इसमें करीब 18 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे।


    राज्य स्तर पर तैयार होंगे प्रश्नपत्र

    प्री-बोर्ड परीक्षा के लिए राज्य स्तर पर प्रश्नपत्र तैयार कर विमर्श पोर्टल पर परीक्षा से एक दिन पहले प्राचार्य के लॉग इन पर उपलब्ध कराएं जाएंगे। प्रत्येक प्रश्नपत्र ओटीपी से प्रोटेक्ट रहेगा। प्रश्नपत्र डाउनलोड करते समय ओटीपी प्राचार्य के मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। इसके बाद प्राचार्य विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार प्रश्नपत्रों की फोटोकॉपी या मुद्रण कराएंगे। एक शिक्षक को फोटोकॉपी के दुकान पर अधिकृत किया जाएगा, जो सामने ही प्रिंटआउट कराएंगे।

    अगले दिन के विषय की तैयारी कराई जाएगी

    2वीं की प्री-बोर्ड परीक्षा पांच से 13 जनवरी तक होंगी। वहीं 10वीं की छह से 13 जनवरी तक आयोजित होंगी। दोनों कक्षाओं के परीक्षा का समय सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे तक होगी। उसके बाद अगले दिन के विषय की तैयारी कराई जाएगी। विद्याथियों को करीब एक घंटे पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा। परीक्षा कक्ष में आधा घंटा पहले आना होगा। पांच मिनट पहले प्रश्नपत्र वितरित किया जाएगा।

