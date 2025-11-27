MP Pre Board Exam: 5 जनवरी से प्री-बोर्ड परीक्षाओं की होगी शुरुआत, परीक्षा के बाद अगले विषय की कराई जाएगी तैयारी

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। सरकारी स्कूलों में 10वीं व 12वीं की प्री-बोर्ड परीक्षाएं पांच जनवरी से आयोजित की जाएंगी। हर दिन परीक्षा के बाद अगले दिन के होने वाले विषय की तैयारी कराई जाएगी। बोर्ड परीक्षा के प्रश्नपत्र माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) द्वारा जारी अंक योजना एवं बोर्ड परीक्षा के पैटर्न पर आधारित है, जिससे विद्यार्थी निर्धारित समय पर प्रश्नपत्र हल करने का अभ्यास कर सकें। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने समय-सारिणी और दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि प्री-बोर्ड परीक्षा तक पूरे पाठ्यक्रम को पूरा कर लें। वहीं कुछ स्कूलों में अब तक करीब 60 फीसद पाठ्यक्रम भी पूरी नहीं हो पाया है। इस कारण जल्द से जल्द पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए कहा गया है। रिजल्ट जनवरी के तीसरे सप्ताह में घोषित किया जाएगा। यह निर्देश भी दिए गए हैं कि छात्रों को प्री-बोर्ड परीक्षा की कॉपी भी दिखाई जाएं, ताकि उन्हें पता चल सके कि उन्होंने कहां गलती की हैं। साथ ही परीक्षा के बाद माशिमं द्वारा जारी माडल पेपर एवं प्रश्नपत्रों के अन्य सेट तैयार कराकर विद्यार्थियों से अभ्यास कराएं। बता दें, कि 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा सात फरवरी से शुरू होगी। इसमें करीब 18 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे।