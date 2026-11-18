राज्य ब्यूरो, भोपाल : प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण का मुद्दा 2016 से चला आ रहा है। हाई कोर्ट द्वारा अप्रैल 2016 में 2002 के पदोन्नति नियम को निरस्त किया गया था, जिसे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, तब से ही यह मामला चल रहा है। अब 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है।