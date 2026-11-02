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एमपी राज्यसभा उप चुनाव: हरदीप पुरी को चुनौती देंगे निर्दलीय राजकुमार लोहानी, कांग्रेस ने दिया समर्थन

MP Rajya Sabha By-Election: भाजपा के उम्मीदवार हरदीप सिंह पुरी के सामने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने राजकुमार लोहानी को अपना प्रत्याशी घोषित कर मैदान में उतार दिया है।

By Digital DeskEdited By: Dheeraj Belwal
Publish Date: Mon, 02 Nov 2026 04:03:24 PM (IST)Updated Date: Mon, 02 Nov 2026 04:15:45 PM (IST)
एमपी राज्यसभा उप चुनाव: हरदीप पुरी को चुनौती देंगे निर्दलीय राजकुमार लोहानी, कांग्रेस ने दिया समर्थन
हरदीप सिंह पुरी के सामने राजकुमार लोहानी मैदान में उतरे।

HighLights

  1. हरदीप सिंह पुरी के सामने राजकुमार लोहानी मैदान में उतरे
  2. राजकुमार लोहानी के प्रस्तावक बने उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे
  3. राज्यसभा उप चुनाव की जंग हुई रोचक, कांग्रेस ने खोला पत्ता

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश में होने जा रहे राज्यसभा उप चुनाव के लिए सियासी हलचल तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार हरदीप सिंह पुरी के सामने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने निर्दलीय उम्मीदवार राजकुमार लोहानी को अपना समर्थन देकर कर मैदान में उतार दिया है।

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उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे बने प्रस्तावक

कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी बनाए गए राजकुमार लोहानी के नामांकन में मध्य प्रदेश विधानसभा के उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे प्रस्तावक बने हैं। कांग्रेस द्वारा निर्दलीय उम्मीदवार को अपना समर्थन देने के बाद अब प्रदेश की इस राज्यसभा सीट पर मुकाबला तय हो गया है।


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