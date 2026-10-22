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MP में राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव का एलान, EC ने जारी किया शेड्यूल

MP Rajya Sabha Bypoll 2026: मध्य प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव का एलान हो गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने 22 अक्टूबर को शेड्यूल जारी किया।

By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
Publish Date: Thu, 22 Oct 2026 11:26:34 AM (IST)Updated Date: Thu, 22 Oct 2026 11:26:34 AM (IST)
MP में राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव का एलान, EC ने जारी किया शेड्यूल
एमपी में राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव का एलान (फाइल फोटो)

HighLights

  1. 12 नवंबर को मतदान, 16 तक प्रक्रिया पूरी
  2. डॉ. मुरुगन के इस्तीफे से खाली हुई सीट
  3. बीजेपी के पास 164 विधायकों का बहुमत

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव का एलान (MP Bypoll 2026) हो गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने यह जानकारी 22 अक्टूबर, गुरुवार को दी। आयोग की प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि डॉ. एल. मुरुगन के इस्तीफे के बाद 14 अक्टूबर 2026 को मध्य प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट रिक्त हुई थी।

इस सीट पर उपचुनाव के लिए प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। बता दें डॉ. एल. मुरुगन, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए सरकार में केंद्रीय मंत्री भी थे।

क्या है उपचुनाव का पूरा शेड्यूल? (MP By-Election 2026)

चुनाव आयोग के मुताबिक इस सीट पर उपचुनाव के लिए 26 अक्टूबर 2026 को अधिसूचना जारी होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 2 नवंबर, नामांकन पत्रों की जांच 3 नवंबर और नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 5 नवंबर तय की गई है।


इस सीट पर 12 नवंबर 2026 को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा, जबकि मतगणना, यदि जरूरी हुई तो उसी दिन शाम 5 बजे से शुरू होगी। चुनाव प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तारीख 16 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है। इस सीट पर निर्वाचित होने वाले सदस्य का कार्यकाल 2 अप्रैल 2030 तक रहेगा।

विधानसभा में क्या है संख्याबल?

राज्यसभा उपचुनाव के लिहाज से समीकरणों की बात करें तो मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल 230 विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास 164, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 65 और भारत आदिवासी पार्टी के एक विधायक हैं। ऐसे में इस सीट पर बीजेपी का पलड़ा भारी माना जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में इस सीट के लिए संभावित उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चा तेज हो गई है।