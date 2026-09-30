इंदौर-भोपाल समेत MP के 10 शहरों में लगेंगे 25 हजार AI कैमरे... जानें क्या करने जा रही है पुलिस

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश में सेफ सिटी अभियान के तहत सड़कों और सार्वजनिक स्थानों की निगरानी के लिए अब चरणबद्ध तरीके से एआई आधारित कैमरे लगाने की तैयारी है। पहले चरण में 10 शहरों में करीब 25 हजार एआई आधारित सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इस पर लगभग 600 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

पुलिस मुख्यालय जल्द ही इसका प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजेगा। पूरी योजना के तहत आगे चलकर प्रदेश में सवा लाख कैमरे लगाए जाने हैं। जिन 10 शहरों में कैमरे लगाए जाने हैं, उनमें स्मार्ट सिटी वाले शहर इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर और सतना भी सम्मिलित हैं।