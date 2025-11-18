MP के किसानों को अब अस्थायी कनेक्शन के बराबर ही मिलेगा सोलर पंप, आज कैबिनेट लेगी निर्णय

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। प्रदेश में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सोलर पंप दिए जा रहे हैं। इसमें अब तय किया जा रहा है कि किसान जितने हार्स पावर का अस्थायी कनेक्शन लेते हैं, उतने हॉर्सपावर (HP) के सोलर पंप की ही अनुमति रहेगी।

मंगलवार को इसके लिए योजना में संशोधन का प्रस्ताव मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। इस दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग की वात्सल्य योजना में संशोधन और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के काउंसिल बनाने के प्रस्ताव पर भी विचार होगा।