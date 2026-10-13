भोपाल वालों के लिए बड़ी खबर, जंक्शन की जगह रानी कमलापति से चलेंगी ये 14 ट्रेनें! 15 लाख यात्रियों को फायदा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल स्टेशन पर बढ़ते यात्री दबाव, मेट्रो निर्माण और ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए सांसद समेत जनप्रतिनिधियों ने कुछ ट्रेनों को रानी कमलापति स्टेशन पर शिफ्ट करने की मांग की है। प्लेटफार्म नंबर-1 के सामने नौ फीट चौड़ी सड़क पर आटो और कैब चालकों के जमावड़े से यातायात प्रभावित होता है।

जनप्रतिनिधियों के अनुसार, वे पहले भी रेलवे के सामने यह मुद्दा उठा चुके हैं। नवंबर में जबलपुर में होने वाली बैठक में फिर से यह मांग रखी जाएगी। उनका कहना है कि आरकेएमपी की क्षमता 40 से 50 हजार यात्रियों की है, जबकि यहां रोजाना 10 से 15 हजार यात्री ही पहुंचते हैं। ट्रेनों की शिफ्टिंग से सुविधाओं का बेहतर उपयोग होगा और पुराने शहर में जाम का दबाव घट सकता है।

आरकेएमपी पर ट्रेनों की शिफ्टिंग से भोपाल जंक्शन पर भीड़ और ट्रैफिक दबाव कम होगा। यात्रियों को स्टेशन पहुंचने में आसानी होगी और आरकेएमपी की आधुनिक सुविधाओं का लाभ मिलेगा। दक्षिण भोपाल के लगभग 10 से 15 लाख यात्रियों को इसका सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है।

भोपाल जंक्शन पर यात्रियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्लेटफार्म पर भीड़ और अव्यवस्था रहती है, समय पर ट्रेन पकड़ने में कठिनाई होती है, लंबी दूरी तक पैदल चलना पड़ता है, ट्रैफिक जाम और पार्किंग से प्लेटफार्म तक पहुंचने में दिक्कत होती है। बुजुर्गों और बच्चों को ज्यादा परेशानी होती है, भारी सामान ले जाने में दिक्कत आती है और साथ ही सुरक्षा और सुविधा पर भी असर पड़ता है।

भोपाल से बीना की ओर जाने वाली ये ट्रेनें चल सकती हैं आरकेएमपी से

भोपाल से बीना की ओर जाने वाली जिन ट्रेनों को आरकेएमपी से चलाने की मांग है उनमें ट्रेन नंबर 13026 भोपाल-हावड़ा साप्ताहिक एक्सप्रेस जो बुधवार सुबह 09:30 बजे चलती है, 18235 भोपाल-बिलासपुर एक्सप्रेस सुबह 10:15 बजे, 14814 भोपाल-जोधपुर एक्सप्रेस शाम 4:55 बजे, 12197 भोपाल-जबलपुर इंटरसिटी दोपहर 3:15 बजे, 22161 राज्यरानी एक्सप्रेस शाम 6:55 बजे, 11272 विंध्याचल एक्सप्रेस शाम 6:10 बजे,

11633 भोपाल-चोपन साप्ताहिक एक्सप्रेस रात 08:55 बजे हर रविवार, 11631 भोपाल-धनबाद एक्सप्रेस 20:55 बजे सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार, 22165 ऊर्जा राजधानी एक्सप्रेस 20:55 बजे शनिवार, मंगलवार, बुधवार, 12594 भोपाल-लखनऊ गरीब रथ 11:50 बजे, 19324 भोपाल-डॉ. अंबेडकर नगर इंटरसिटी शाम 5 बजे, 19712 भोपाल-जयपुर एक्सप्रेस शाम 4:35 बजे, 19304 भोपाल-इंदौर एक्सप्रेस रात 11:10 बजे और 61631 भोपाल-बीना मेमू सुबह 7:30 बजे शामिल हैं।

आरकेएमपी से इटारसी की ओर जाने वाली ट्रेनें भोपाल जंक्शन शिफ्ट हो सकती हैं

वहीं आरकेएमपी से इटारसी की ओर जाने वाली कुछ ट्रेनों को भोपाल जंक्शन से चलाने का प्रस्ताव है। इनमें 22187 रानी कमलापति-आधारताल इंटरसिटी सुपरफास्ट सुबह 05:15 बजे, 11665 रानी कमलापति-अगरतला स्पेशल दोपहर 3:20 बजे, 20173 रानी कमलापति-रीवा वंदे भारत दोपहर 03:30 बजे, 12061 रानी कमलापति-मदन महल जनशताब्दी शाम 5:40 बजे और 12154 रानी कमलापति-मुंबई एसीटीसी साप्ताहिक सुपरफास्ट शाम 6:00 बजे शामिल हैं। इससे पुराने भोपाल के लोग जंक्शन से और दक्षिण भोपाल के लोग आरकेएमपी से यात्रा कर सकेंगे। भोपाल जंक्शन पर रोजाना 230 ट्रेनें और 30 हजार यात्री हैं, जबकि आरकेएमपी पर 56 ट्रेनें और 10 से 15 हजार यात्री हैं। दोनों स्टेशनों के बीच दूरी 6 किमी है।