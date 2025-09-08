मेरी खबरें
    BU Bhopal के दीक्षांत समारोह में बोले सीएम- हिंदी में कराएंगे डॉक्टरी की पढ़ाई, झाबुआ में शुरू होगा मेडिकल कॉलेज

    Barkatullah University Bhopal: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में कहा कि प्रदेश में डॉक्टरी की पढ़ाई हिंदी में कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि झाबुआ में मेडिकल कॉलेज शुरू किया जा रहा है। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में अन्य राज्यों की भाषाओं की पढ़ाई भी शुरू की जाएगी।

    By Anjali rai
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Mon, 08 Sep 2025 12:33:11 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 08 Sep 2025 01:55:16 PM (IST)
    भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में 26 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल दिया गया।

    1. रोजगार परक कोर्स प्रदेश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शुरू हो रहे हैं।
    2. उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि उत्तर पुस्तिकाओं का डिजिटलीकरण किया जाएगा।
    3. मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों में अन्य प्रदेशों की भाषा को भी पढ़ाया जाएगा।

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल के बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह में सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि हमारा साफ़ा हमारी संस्कृति का प्रतीक है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर की पढ़ाई राष्ट्र भाषा में कराएंगे। शिक्षा ही मानवता को विकसित करती है। कुलपति की जगह कुलगुरु बढ़ा रहे हैं विश्वविद्यालय की शोभा। रोजगार परक कोर्स प्रदेश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शुरू हो रहे हैं। झाबुआ में भी मेडिकल कॉलेज तैयार हो रहा है।

    कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल मंगु भाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार कार्यक्रम में शामिल हैं। इस दौरान कुल 76 छात्रों को पीएचडी की डिग्री दी गई। अनेक विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 26 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल भी प्रदान किया गया। इनमें से 21 मैडल मेरिट के आधार पर दिए गए।

    एमपी में पढ़ाई जाएगी दूसरे राज्यों की भाषा

    उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि मध्य प्रदेश में हायर एजुकेशन की उत्तर पुस्तिकाओं का डिजिटिलाइजेशन किया जाएगा। कॉपी जांचने के दौरान गड़बड़ी रोकने की कोशिश गई है। महाराष्ट्र और दक्षिण में भाषा विवाद के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में अन्य राज्यों की भाषा भी पढाई जाएगी।

    उन्होंने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं का डिजिटिलाइजेशन किया जाएगा। कॉपियों की स्क्रीनिंग कर जांचने वाले के पास जाएगी। मूल कापियों को विश्वविद्यालय में ही रखा जाएगा। कॉपियों जांचने के दौरान कोई गड़बड़ी नही होगी। शंका होने पर डिजिटल कॉपी स्टूडेंट्स को दी जाएगी। ताकि किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका न रहे। पूरी पारदर्शिता के साथ कॉपियो का मूल्यांकन होगा। एक विश्वविद्यालय एक या दो भारतीय भाषा को अपने यहां चलाएंगे। इसके लिये क्रेडिट भी दिया जाएगा।

    शिक्षाविद तैयार कर रहे हैं पैटर्न

    उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि नए शिक्षण व्यवस्था में टीम क्रेडिट का सिस्टम है। राज्य के बाहर की भाषा जो स्टूडेंट्स सीखना चाहेगा उसे अतिरिक्त क्रेडिट दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश के बच्चा जब तमिलनाडु में जाए तो उनसे संवाद कर सके, व्यवसाय के लिए कहीं जाए तो कनाडा में बात कर सके, केरल में मलयालम से बात कर सके, आंध्र में तेलुगु में बात कर सके, महाराष्ट्र जाए तो मराठी में बात कर सके।

    ऐसे सभी राज्यों की भाषाओं को शामिल किया जाएगा। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य होगा कि सभी भाषाओं को हिंदी भाषा के साथ हम सम्मान दे रहे हैं। शिक्षाविद यह पैटर्न तैयार कर रहे हैं अगले सत्र से यह व्यवस्था लागू हो जाएगी।

