MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें : इंदौर में दीवार गिरने से तीन की मौत, ड्राइवर-कंडक्टर को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। इंदौर के बिजलपुर (राऊ) इलाके का है जहां पानी की टंकी की दीवार गिरने से तीन लोगों की मौत हो गई। साथ ही एक व्यक्ति घायल भी हो गया है। मामला शिव सिटी का है जहां पानी की टंकी बन रही थी, तेज बारिश की वजह से वहां की दीवार गिर गई और चार लोग दब गए। (यहां पढ़ें पूरी खबर...)

बस ड्राइवर-कंडक्टर को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा दमोह जिले के हटा मार्ग पर बस की समय सारणी को लेकर दो बस संचालकों के बीच मामला इतना बिगड़ गया कि एक पक्ष के लोगों ने दूसरे बस के चालक और उसके कंडक्टर को दौड़ा-दौड़ाकर सड़क पर लाठियों से काफी मारपीट की। इस दौरान मारपीट का वीडियो भी बनाया गया जो वायरल हो रहा है। (यहां पढ़ें पूरी खबर...)