    MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें : इंदौर में दीवार गिरने से तीन की मौत, ड्राइवर-कंडक्टर को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा

    MP News | MP Top News | इंदौर में पानी की टंकी की दीवार गिरने से तीन लोगों की मौत हो गई। दमोह में लोगों ने बस के चालक और उसके कंडक्टर को दौड़ा-दौड़ाकर सड़क पर लाठियों से काफी मारपीट की। वोट चोरी के गंभीर आरोप के बीच भाजपा सांसद जनार्दन मिश्र ने रीवा में वोट चोरी का एक बड़ा उदाहरण पेश किया है।

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Mon, 18 Aug 2025 05:53:00 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 18 Aug 2025 05:53:48 PM (IST)
    MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें : इंदौर में दीवार गिरने से तीन की मौत, ड्राइवर-कंडक्टर को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा
    एमपी : 6 बजे 6 बड़ी खबरें

    HighLights

    1. BJP MP जनार्दन मिश्र ने कांग्रेस को बताया वोट चोर।
    2. पुलिस गाड़ी की टक्कर से 8 साल के बच्चे की मौत।
    3. रिसॉर्ट में बर्थ-डे पार्टी में चले चाकू, पांच युवक घायल

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। इंदौर के बिजलपुर (राऊ) इलाके का है जहां पानी की टंकी की दीवार गिरने से तीन लोगों की मौत हो गई। साथ ही एक व्यक्ति घायल भी हो गया है। मामला शिव सिटी का है जहां पानी की टंकी बन रही थी, तेज बारिश की वजह से वहां की दीवार गिर गई और चार लोग दब गए। (यहां पढ़ें पूरी खबर...)

    बस ड्राइवर-कंडक्टर को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा

    दमोह जिले के हटा मार्ग पर बस की समय सारणी को लेकर दो बस संचालकों के बीच मामला इतना बिगड़ गया कि एक पक्ष के लोगों ने दूसरे बस के चालक और उसके कंडक्टर को दौड़ा-दौड़ाकर सड़क पर लाठियों से काफी मारपीट की। इस दौरान मारपीट का वीडियो भी बनाया गया जो वायरल हो रहा है। (यहां पढ़ें पूरी खबर...)

    BJP MP जनार्दन मिश्र ने कांग्रेस को बताया वोट चोर

    देशभर में कांग्रेस और विपक्षी दलों का निर्वाचन आयोग पर वोट चोरी के गंभीर आरोप के बीच भाजपा सांसद ने रीवा में वोट चोरी का एक बड़ा उदाहरण पेश किया है। सांसद जनार्दन मिश्र ने बयान देते हुए कहा कि साल 2003 के विधानसभा मनगवां में एक घर में 1100 वोट होने का सनसनीखेज खुलासा हुआ था। (यहां पढ़ें पूरी खबर...)

    पुलिस गाड़ी की टक्कर से 8 साल के बच्चे की मौत

    बालाघाट के भिमोड़ी गांव में बोलेरो टकराने की वजह से एक आठ साल के बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने वाहन में तोड़फोड़ कर दी और चालक सहित एक अन्य की पिटाई की। पुलिस ने सूचना मिलने पर राजकुमार का शव बरामद किया। बोलेरो वाहन बालाघाट पुलिस एफएसएल टीम का बताया जा रहा है। (यहां पढ़ें पूरी खबर...)

    रिसॉर्ट में बर्थ-डे पार्टी में चले चाकू, पांच युवक घायल

    जबलपुर के एक रिसॉर्ट में पार्टी करने जुटे युवकों के बीच जमकर विवाद हो गया। इस दौरान चाकूबाजी में पांच युवक घायल हो गए। उपचार के लिए सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। चाकूबाजी करने वालों में भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष का नाम भी सामने आ रहा है। (यहां पढ़ें पूरी खबर...)

    इंदौर में 8,000 कर्मचारी छुट्टी पर, नेता खुद उतरे सफाई करने

    इंदौर नगर निगम के आठ हजार से ज्यादा सफाई मित्र गोगा नवमी के अगले दिन यानी आज अवकाश पर हैं। आज शहर की सफाई व्यवस्था जनप्रतिनिधि, रहवासी संघ, सामाजिक संगठन आदि संभाल रहे हैं। (यहां पढ़ें पूरी खबर...)

