MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें : 12 दिनों से लापता अर्चना मिली सुरक्षित, भोपाल में बनेगा EMCS

    MP News | MP Top News | मध्य प्रदेश में पिछले 12 दिनों से लापता कटनी जिले की अर्चना तिवारी सुरक्षित मिल गई है। एमपी सरकार 371.95 करोड़ रुपये की लागत से भोपाल के बैरसिया क्षेत्र स्थित ग्राम बांदीखेड़ी में EMCS 2.0 बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 19 Aug 2025 05:53:00 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 19 Aug 2025 05:53:21 PM (IST)
    HighLights

    1. MP में नदी के उफान से पलटी ट्रैक्टर-ट्रॉली।
    2. बरसाती पहन पड़ोसी ने उड़ाए सोने-चांदी के गहने।
    3. ग्वालियर के 32 स्कूलों में लगेंगे आधार अपडेट कैंप।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश के कटनी जिले की अर्चना तिवारी पिछले 12 दिनों से लापता थी। अर्चना इंदौर में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही थीं। चलती ट्रेन से गायब हो गई थी। अब उसके सुरक्षित मिलने की खबर सामने आ रही है। अर्चना कहां से मिली और किस परिस्थिति में मिली इसको लेकर अभी जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई है। (यहां पढ़ें पूरी खबर...)

    भोपाल में 371.95 करोड़ की लागत से बनेगा EMCS

    मध्य प्रदेश सरकार अब इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एवं विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले लिए गए है। एमपी सरकार 371.95 करोड़ रुपये की लागत से भोपाल के बैरसिया क्षेत्र स्थित ग्राम बांदीखेड़ी में EMCS 2.0 बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। (यहां पढ़ें पूरी खबर...)

    MP में नदी के उफान से पलटी ट्रैक्टर-ट्रॉली

    बैतूल के चोपना थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम बटकीडोह एवं नारायणपुर के बीच भड़ंगा नदी के रपटे पर सोमवार रात करीब एक बजे ट्रैक्टर-ट्रॉली तेज बहाव में पलट गई। ट्रैक्टर में सवार पांच लोगों में से दो युवक तैरकर बाहर निकल आए, जबकि तीन युवक ट्रैक्टर-ट्रॉली के सहारे नदी के बीच फंसे रह गए। इन्हें पुलिस और ग्रामीणों ने मिलकर रेस्क्यू किया। (यहां पढ़ें पूरी खबर...)

    बरसाती पहन पड़ोसी ने उड़ाए सोने-चांदी के गहने

    जबलपुर में रहने वाली एक महिला की नजर पड़ोसी के आभूषण पर पड़ गई। उसने उन्हें चोरी करने की योजना बनाई। पड़ोसी के घर उठने-बैठने के दौरान मौका पाकर अलमारी और लाकर की चाबी चुरा लिया। फिर जब घर पर ताला लगा मिला तो महिला बरसाती पहनकर पहुंची। (यहां पढ़ें पूरी खबर...)

    अखाड़े की महामंडलेश्वर ने सभ्य समाज को दिखाया आईना

    इंदौर के नंदलालपुरा स्थित किन्नर समुदाय में सोमवार को धार्मिक आयोजन हुआ। इस अवसर पर किन्नर अखाड़ा, नई दिल्ली की आचार्य महामंडलेश्वर डॉ. लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी ने समाज को आईना दिखाते हुए कहा कि 'जो किन्नर आज घर-घर जाकर बधाई मांगते हैं, वे दरअसल उसी सभ्य समाज की देन हैं, जो अपने मासूम बच्चों को किन्नर बाड़े में छोड़ तो देता है लेकिन उनकी आजीविका के लिए पर्याप्त सहयोग नहीं करता।' (यहां पढ़ें पूरी खबर...)

    ग्वालियर के 32 स्कूलों में लगेंगे आधार अपडेट कैंप

    कलेक्टर रुचिका चौहान ने आधार शिविरों की तैयारियों की समीक्षा के दौरान निर्देश देते हुए स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कहा कि स्कूली बच्चों को पहले से ही बता दें कि आधार अपडेशन के लिये कौन-कौन से दस्तावेजों की जरूरत होगी। जिस स्कूल में शिविर लगने जा रहा है उस स्कूल सहित अन्य जनप्रतिनिधि स्कूलों में भी शिविर की तिथियों के बारे में जानकारी दी जाए। (यहां पढ़ें पूरी खबर...)

