MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें : 12 दिनों से लापता अर्चना मिली सुरक्षित, भोपाल में बनेगा EMCS

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश के कटनी जिले की अर्चना तिवारी पिछले 12 दिनों से लापता थी। अर्चना इंदौर में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही थीं। चलती ट्रेन से गायब हो गई थी। अब उसके सुरक्षित मिलने की खबर सामने आ रही है। अर्चना कहां से मिली और किस परिस्थिति में मिली इसको लेकर अभी जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई है। (यहां पढ़ें पूरी खबर...)

भोपाल में 371.95 करोड़ की लागत से बनेगा EMCS मध्य प्रदेश सरकार अब इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एवं विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले लिए गए है। एमपी सरकार 371.95 करोड़ रुपये की लागत से भोपाल के बैरसिया क्षेत्र स्थित ग्राम बांदीखेड़ी में EMCS 2.0 बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। (यहां पढ़ें पूरी खबर...)