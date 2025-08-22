MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें : शिवपुरी में पलटा स्कूली वाहन, 16 बच्चे घायल, आरिफ मसूद को SC से राहत

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शिवपुरी के बैराड़ इलाके में एक स्कूली बच्चों से भरा वाहन पलट गया, जिसमें बच्चों सहित 16 लोग घायल हो गए। इनमें से एक बच्चे की हालत गंभीर होने के कारण उसे ग्वालियर रेफर किया गया है। स्कूल संचालक ने ड्राइवर को गाड़ी से उतार दिया और खुद गाड़ी चलाकर ग्राम मालवर्वे से बच्चों को लेकर स्कूल जाते हुए गाड़ी चलाना सीख रहे थे। (यहां पढ़ें पूरी खबर...)
भोपाल की मध्य विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने इंदिरा प्रियदर्शिनी कॉलेज मामले में एफआईआर और एसआईटी जांच के आदेश दिए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। (यहां पढ़ें पूरी खबर...)
मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में छत्तीसगढ़ से आया एक नर हाथी ने हमला कर एक महिला को घायल कर दिया। हाथी ने महिला को सूंड से पकड़कर पटक दिया और पैर से दबाने की कोशिश की। घायल महिला को जिला चिकित्सालय अनूपपुर में भर्ती कराया गया है। वन विभाग ने हाथी की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए टीम तैनात की है। (यहां पढ़ें पूरी खबर...)
बालाघाट के माओवाद प्रभावित गांवों में मोबाइल नेटवर्क की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने राजमार्ग पर जाम लगा दिया। ग्रामीणों का कहना है कि नेटवर्क की समस्या के कारण पंचायतों के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। बीएसएनएल के टावर बंद पड़े हैं और समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। इससे पंचायतों में कई सारे काम लंबित हो गए हैं और विकास कार्यों पर ग्रहण लगा है। (यहां पढ़ें पूरी खबर...)
उमरिया जिले के नौरोजाबाद थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की कार में पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। नितिन सिंह बघेल की कार रात 2 बजे के बाद जल गई, जब वह घर के बाहर खड़ी थी। आग इतनी भयंकर थी कि कार पूरी तरह से जल गई। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है और अज्ञात आरोपियों की तलाश कर रही है। (यहां पढ़ें पूरी खबर...)
जबलपुर के भेड़ाघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत नर्मदा नदी में गुरुवार को युवक-युवती का शव के शव मिले हैं। दोनों के हाथ एक चुनरी से बंधे हुए थे। पुलिस ने शव को नदी से निकलवाकर मेडिकल अस्पताल की मरचुरी में रखवाया है। उनकी पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। (यहां पढ़ें पूरी खबर...)