विजयादशमी पर MP में मनेगा 'गृह प्रवेश दिवस', 10 लाख से ज्यादा परिवारों को मिला पक्के मकान का तोहफा

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल : विजयादशमी (दशहरा) के अवसर पर मंगलवार को प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में ‘गृह प्रवेश दिवस’ मनाया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत स्वीकृत ऐसे हितग्राही, जिनके आवास पूर्ण हो चुके हैं, वे अपने नवनिर्मित एवं पूर्णतः सुसज्जित आवासों में परिवार सहित वैदिक परंपरा के अनुसार गृह प्रवेश करेंगे।