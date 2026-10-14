MP Weather: मध्य प्रदेश के कई जिलों में अगले 3 दिन होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

नईदुनिया प्रातिनिधि, भोपाल। प्रदेश में दिन की तपिश और रात की ठंडक के बीच मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। उत्तरी पाकिस्तान से आगे बढ़ रहे पश्चिमी विक्षोभ ट्रफ के रूप में आगे बढ़ रहा है, जिसके चलते प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी अंचल में नया वेदर सिस्टम सक्रिय हो गया है।

इसके असर से चंबल और बुंदेलखंड के आसमान पर बादलों ने डेरा डाल लिया है, इससे रात के तापमान में तीन से चार डिग्री तक का उछाल आया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 15 से लेकर 17 अक्टूबर तक ग्वालियर-चंबल, बुंदेलखंड और पूर्वी इलाकों के कई जिलों में हल्की वर्षा की चेतावनी जारी की है।