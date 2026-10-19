MP Weather: दशहरा पर भोपाल-इंदौर समेत 25 जिलों में होगी बारिश, 23 अक्टूबर तक रहेगा असर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। प्रदेश में अब रात के समय ठंड का असर बढ़ने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले पांच दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में दो डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। वर्तमान में राज्य के अधिकांश हिस्सों में रात का पारा 17 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। इसमें दो डिग्री की और कमी आने से रात और अलसुबह सिहरन का अहसास तेज हो जाएगा।

सोमवार को कई जिलों में हुई हल्की वर्षा: भोपाल में छाए रहे घने बादल सोमवार को प्रदेश के कई जिलों में हल्की वर्षा दर्ज की गई। सीहोर में 4.5 मिलीमीटर, इंदौर में 2.5 मिलीमीटर और सागर में 0.4 मिलीमीटर वर्षा हुई। राजधानी भोपाल के बैरागढ़ इलाके में दोपहर बाद तेज गड़गड़ाहट के साथ घने बादल छाए रहे, हालांकि पानी नहीं बरसा।