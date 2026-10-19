MP Weather: दशहरा पर भोपाल-इंदौर समेत 25 जिलों में होगी बारिश, 23 अक्टूबर तक रहेगा असर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। प्रदेश में अब रात के समय ठंड का असर बढ़ने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले पांच दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में दो डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। वर्तमान में राज्य के अधिकांश हिस्सों में रात का पारा 17 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। इसमें दो डिग्री की और कमी आने से रात और अलसुबह सिहरन का अहसास तेज हो जाएगा।
सोमवार को प्रदेश के कई जिलों में हल्की वर्षा दर्ज की गई। सीहोर में 4.5 मिलीमीटर, इंदौर में 2.5 मिलीमीटर और सागर में 0.4 मिलीमीटर वर्षा हुई। राजधानी भोपाल के बैरागढ़ इलाके में दोपहर बाद तेज गड़गड़ाहट के साथ घने बादल छाए रहे, हालांकि पानी नहीं बरसा।
मौसम विज्ञानी वीएस यादव ने बताया कि दक्षिण-पश्चिम राजस्थान से उत्तर-पूर्व अरब सागर तक बनी ट्रफ लाइन के कारण लगातार नमी आ रही है। इसके साथ ही दक्षिण राजस्थान और उत्तर-पश्चिम उत्तर प्रदेश पर बने दो चक्रवाती परिसंचरण के असर से हवाओं की दिशा बदल रही है, जिससे मध्य और पश्चिमी मप्र में गरज-चमक की स्थिति बनी हुई है। मौसम का यह रुख 23 अक्टूबर तक जारी रहेगा।
मंगलवार को भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, आगर-मालवा, राजगढ़, विदिशा, रायसेन, धार, देवास, सीहोर, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, हरदा, बुरहानपुर, बैतूल, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर में तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।
|शहर
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|न्यूनतम तापमान
|भोपाल
|33.9°C
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|इंदौर
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|20.8°C
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