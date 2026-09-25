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MP Weather: एमपी के 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 36 जिलों में वज्रपात की चेतावनी, झमाझम वर्षा से बदला मौसम

MP Weather 26th September: मौसम विज्ञानी एचएस पांडे ने बताया कि डिप्रेशन अब दक्षिण छत्तीसगढ़ से होते हुए उत्तर-पश्चिम ओडिशा की ओर बढ़ रहा है।

By PANKAJ SHRIVASTAVAEdited By: Dheeraj Belwal
Publish Date: Fri, 25 Sep 2026 09:36:39 PM (IST)Updated Date: Fri, 25 Sep 2026 09:36:39 PM (IST)
MP Weather: एमपी के 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 36 जिलों में वज्रपात की चेतावनी, झमाझम वर्षा से बदला मौसम
सिंगरौली, सीधी, जबलपुर समेत 10 जिलों में भारी वर्षा की चेतवानी।

HighLights

  1. सतना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में अति भारी वर्षा के आसार
  2. सिंगरौली, सीधी, जबलपुर समेत 10 जिलों में भारी वर्षा की चेतवानी
  3. भोपाल, विदिशा समेत 34 जिलों में गरज-चमक के साथ वर्षा की संभावना

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। गहरे अवदाब के प्रभाव से शुक्रवार को प्रदेश के पूर्वी हिस्से में जोरदार वर्षा हुई । महाकौशल, विंध्य और बुंदेलखंड के जिलों में सुबह से शुरू हुआ वर्षा का दौर रुक-रुक कर दिनभर चलता रहा। सबसे ज्यादा वर्षा बालाघाट में 49 मिलीमीटर और सतना में 47 मिलीमीटर दर्ज की गई। वहीं राजधानी भोपाल में दिनभर आसमान में काले बादलों का डेरा रहा और कहीं-कहीं तेज बौछारें पड़ीं।

15 जिलों में झमाझम पानी बरसा

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बालाघाट, सतना समेत 15 जिलों में झमाझम पानी बरसा और तापमान में गिरावट से मौसम सुहाना हो गया। मौसम विज्ञानी एचएस पांडे ने बताया कि डिप्रेशन अब दक्षिण छत्तीसगढ़ से होते हुए उत्तर-पश्चिम ओडिशा की ओर बढ़ रहा है। अगले 12 घंटों में यह कमजोर पड़कर निम्न दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो जाएगा। इसके प्रभाव से शनिवार को भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा।


केंद्र ने शनिवार के लिए जारी किया अलर्ट

  • अति भारी वर्षा : सतना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी।

  • भारी वर्षा : दतिया, भिंड, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, मंडला, पन्ना, दमोह, मैहर।

  • गरज-चमक के साथ वर्षा : भोपाल, विदिशा, रायसेन, सिहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुरकलां, अनुपपुर, शहडोल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सागर, पांढुर्णा सिवनी, बालाघाट।

प्रदेश में कहां कितनी हुई वर्षा

शहर वर्षा (मिलीमीटर में)
अनूपपुर 42.5
उमरिया 40.0
छतरपुर 38.0
सिवनी 31.5
डिंडोरी 25.0
नर्मदापुरम 21.0
पन्ना 19.5
जबलपुर 19.0
सीधी 18.0
दमोह 18.0
नरसिंहपुर 14.0
भिंड 13.0
मंडला 13.0

प्रदेश के चार बड़े शहरों का तापमान

शहर अधिकतम तापमान (°C) न्यूनतम तापमान (°C)
भोपाल 30.2 20.9
इंदौर 33.6 22.0
ग्वालियर 25.4 24.2
जबलपुर 25.1 22.7

नोट -- तापमान डिग्री सेल्सियस में