MP Weather: एमपी के 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 36 जिलों में वज्रपात की चेतावनी, झमाझम वर्षा से बदला मौसम

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। गहरे अवदाब के प्रभाव से शुक्रवार को प्रदेश के पूर्वी हिस्से में जोरदार वर्षा हुई । महाकौशल, विंध्य और बुंदेलखंड के जिलों में सुबह से शुरू हुआ वर्षा का दौर रुक-रुक कर दिनभर चलता रहा। सबसे ज्यादा वर्षा बालाघाट में 49 मिलीमीटर और सतना में 47 मिलीमीटर दर्ज की गई। वहीं राजधानी भोपाल में दिनभर आसमान में काले बादलों का डेरा रहा और कहीं-कहीं तेज बौछारें पड़ीं।

15 जिलों में झमाझम पानी बरसा मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बालाघाट, सतना समेत 15 जिलों में झमाझम पानी बरसा और तापमान में गिरावट से मौसम सुहाना हो गया। मौसम विज्ञानी एचएस पांडे ने बताया कि डिप्रेशन अब दक्षिण छत्तीसगढ़ से होते हुए उत्तर-पश्चिम ओडिशा की ओर बढ़ रहा है। अगले 12 घंटों में यह कमजोर पड़कर निम्न दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो जाएगा। इसके प्रभाव से शनिवार को भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा।