MP Weather Update: मध्यप्रदेश में बारिश का अलर्ट... भोपाल, इंदौर और जबलपुर सहित 13 जिलों में बरसेंगे बादल

भोपाल, नईदुनिया प्रतिनिधि। मध्यप्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी आने के साथ साइक्लोनिक सर्कुलेशन के एक्टिव होने से प्रदेश के कई हिस्सों में अगले चार दिनों तक हल्की बारिश की संभावना जताई गई है।

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने भोपाल, इंदौर और जबलपुर संभाग सहित हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा और सिवनी जिलों के लिए हल्की से मध्यम वर्षा का अलर्ट जारी किया है। रात के तापमान में आई गिरावट, बढ़ी ठंडक बारिश के असर से राज्य के कई हिस्सों में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। रविवार और सोमवार की रात को कई शहरों में पारा तेजी से नीचे लुढ़का। मौसम विभाग के अनुसार, छतरपुर के नौगांव में न्यूनतम तापमान 16.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा।