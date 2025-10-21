MP Weather Update: मध्यप्रदेश में बारिश का अलर्ट... भोपाल, इंदौर और जबलपुर सहित 13 जिलों में बरसेंगे बादल
मध्यप्रदेश में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण अगले चार दिनों तक हल्की बारिश की संभावना है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर सहित कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के चलते रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे ठंड का असर बढ़ने लगा है।
Publish Date: Tue, 21 Oct 2025 08:30:25 AM (IST)
Updated Date: Tue, 21 Oct 2025 08:30:25 AM (IST)
मध्यप्रदेश में अगले चार दिन होगी वर्षा। (फाइल फोटो)
HighLights
- साइक्लोनिक सर्कुलेशन से प्रदेश में हल्की बारिश के आसार।
- भोपाल, इंदौर, जबलपुर सहित कई जिलों में अलर्ट जारी।
- नौगांव में सबसे कम तापमान 16.3 डिग्री दर्ज किया गया है।
भोपाल, नईदुनिया प्रतिनिधि। मध्यप्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी आने के साथ साइक्लोनिक सर्कुलेशन के एक्टिव होने से प्रदेश के कई हिस्सों में अगले चार दिनों तक हल्की बारिश की संभावना जताई गई है।
भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने भोपाल, इंदौर और जबलपुर संभाग सहित हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा और सिवनी जिलों के लिए हल्की से मध्यम वर्षा का अलर्ट जारी किया है।
रात के तापमान में आई गिरावट, बढ़ी ठंडक
- बारिश के असर से राज्य के कई हिस्सों में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। रविवार और सोमवार की रात को कई शहरों में पारा तेजी से नीचे लुढ़का। मौसम विभाग के अनुसार, छतरपुर के नौगांव में न्यूनतम तापमान 16.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा।
इसके अलावा राजगढ़ में पारा 16.6 डिग्री, भोपाल में 17.2 डिग्री, जबलपुर में 18 डिग्री, ग्वालियर में 20.5 डिग्री, इंदौर में 20.2 डिग्री और उज्जैन में 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।
बारिश के साथ ठंड की दस्तक की संभावना
मौसम विभाग के विशेषज्ञों का कहना है कि आगामी दिनों में प्रदेश के कई इलाकों में बारिश और ठंड दोनों का असर देखने को मिलेगा। दिन के तापमान में मामूली गिरावट के साथ रातें ठंडी होंगी।
किसानों को सलाह दी गई है कि फसलों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहें और मौसम पूर्वानुमान पर नजर बनाए रखें। आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में और भी बदलाव संभव हैं।