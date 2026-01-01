MP Weather Update: कड़ाके की ठंड और घने कोहरे में डूबा मध्य प्रदेश, 13 जिलों में शीतलहर का अलर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: मध्य प्रदेश में वर्ष 2025 का समापन कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के साथ हुआ। वहीं, नये साल 2026 में उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण प्रदेश का मौसम (MP Weather Update) बेहद ठंडा बना हुआ है। बुधवार को ग्वालियर, दतिया, शहडोल, खजुराहो, सतना सहित कई जिलों में दिनभर घना कोहरा छाया रहा। ग्वालियर और दतिया में सुबह साढ़े आठ बजे तक दृश्यता घटकर केवल 50 मीटर रह गई।
मौसम विज्ञान (IMD Alert) केंद्र के अनुसार, एक हल्के पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से हवाओं में नमी बढ़ गई है, जिससे रात और सुबह के समय धुंध और कोहरा और अधिक गहराने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 24 घंटों में तापमान में हल्का उतार-चढ़ाव संभव है, लेकिन ठंड से राहत के संकेत नहीं हैं।
बुधवार को प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान मंडला में 29.3 डिग्री सेल्सियस और खंडवा में 29.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, सबसे कम न्यूनतम तापमान शहडोल के कल्याणपुर में 3.2 डिग्री सेल्सियस रहा। हिल स्टेशन पंचमढ़ी में रात का तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया।
मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पाकिस्तान और आसपास के अफगानिस्तान क्षेत्र में सक्रिय है। इसके साथ मध्य क्षोभमंडल में ट्रफ और उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम भी प्रभावी है, जिसकी गति लगभग 278 किमी प्रति घंटा है।
आगामी 24 घंटों के दौरान ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, सिंगरोली, सीधी, रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और मैहर जिलों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है।
चारों महानगरों का तापमान (डिग्री सेल्सियस में)
|शहर
|अधिकतम तापमान (°C)
|न्यूनतम तापमान (°C)
|भोपाल
|27.5
|9.0
|इंदौर
|25.9
|7.2
|ग्वालियर
|22.1
|8.4
|जबलपुर
|27.4
|8.2