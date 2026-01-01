MP Weather Update: कड़ाके की ठंड और घने कोहरे में डूबा मध्य प्रदेश, 13 जिलों में शीतलहर का अलर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: मध्य प्रदेश में वर्ष 2025 का समापन कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के साथ हुआ। वहीं, नये साल 2026 में उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण प्रदेश का मौसम (MP Weather Update) बेहद ठंडा बना हुआ है। बुधवार को ग्वालियर, दतिया, शहडोल, खजुराहो, सतना सहित कई जिलों में दिनभर घना कोहरा छाया रहा। ग्वालियर और दतिया में सुबह साढ़े आठ बजे तक दृश्यता घटकर केवल 50 मीटर रह गई।

मौसम विज्ञान (IMD Alert) केंद्र के अनुसार, एक हल्के पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से हवाओं में नमी बढ़ गई है, जिससे रात और सुबह के समय धुंध और कोहरा और अधिक गहराने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 24 घंटों में तापमान में हल्का उतार-चढ़ाव संभव है, लेकिन ठंड से राहत के संकेत नहीं हैं।