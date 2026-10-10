MP Weather: बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम एक्टिव, क्या एमपी में फिर होगी जोरदार बारिश? जानें मौसम का हाल

डिजिटल डेस्क, भोपाल। दक्षिण-पश्चिम मानसून के लौटने के बाद अब जाकर आसमान पूरी तरह साफ होने लगा है। पूर्वी जिलों में कुछ दिनों से छाए बादल और नमी वाले हालात में भी बदलाव आया है।

रीवा, मऊगंज, सिंगरौली में आज गरज-चमक के साथ छींटे के आसार

रीवा, मऊगंज, सिंगरौली में गरज चमक के साथ छींटे की संभावना बन रही है, लेकिन उसके बाद स्थिति बदल जाएगी। प्रदेश में अगले कुछ दिनों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है।

दिन में गर्मी, रात में बढ़ेगी ठंड, 15 अक्टूबर के बाद गिरेगा पारा

आसमान साफ होने से तेज धूप होगी, जिससे अधिकतम तापमान में हल्की वृद्धि हो सकती है। वहीं रात के तापमान में गिरावट बढ़ेगी। 15 अक्टूबर के बाद इसमें उल्लेखनीय गिरावट आ सकती है।

बंगाल की खाड़ी में बन रहा सिस्टम

13 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती सिस्टम बन रहा है, अनुमान है कि उसका प्रभाव प्रदेश के मौसम पर नहीं पड़ेगा। कुल मिलाकर प्रदेश में अब ठंड की आहट के साथ मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा।