नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। उत्तर से आ रही बर्फीली हवाओं ने पूरे मध्य प्रदेश को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। राजधानी भोपाल में लगातार दूसरे दिन शीतलहर का असर बना रहा, जिससे रात का पारा 8.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। यह सामान्य से 4.8 डिग्री कम है। भोपाल में यह लगातार तीसरा दिन है जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के नीचे दर्ज किया गया है।

ज्ञात हो कि बुधवार को भी राजधानी भोपाल में शीतलहर चली थी। रात का तापमान सामान्य से 5.4 डिग्री कम था और 8.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। वहीं प्रदेश में सबसे सर्द रात कटनी के करौंदी में रही, जहां तापमान 6.8 डिग्री तक गोता लगा गया।