    MP Weather Update: मध्य प्रदेश बादल छाने से दिन के तापमान में गिरावट, रात का पारा बढ़ा

    मध्य प्रदेश हवाओं का रुख भी पूर्वी बना हुआ है। इसके साथ ही बादल छाने की वजह से दिन के तापमान में गिरावट आ रही है। वहीं रात का तापमान बढ़ने लगा है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक तीन दिन बाद रात के तापमान में धीरे-धीरे कमी आने के भी आसार हैं। अब कई इलाकों में सुबह धुंध भी छाने लगी है।

    By Anand dubey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Wed, 26 Nov 2025 07:38:03 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 26 Nov 2025 07:49:03 AM (IST)
    मध्य प्रदेश में लोगों को कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत मिली है। - फाइल फोटो

    HighLights

    1. सबसे कम आठ डिग्री सेल्सियस तापमान नौगांव में दर्ज किया गया।
    2. चार शहरों में रात का पारा 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहा।
    3. सबसे अधिक 31.5 डिग्री सेल्सियस तापमान खंडवा में दर्ज हुआ।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। अलग-अलग स्थानों पर दो मौसम प्रणालियां सक्रिय हैं। हवाओं का रुख भी पूर्वी बना हुआ है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक हवाओं के साथ अरब सागर से कुछ नमी आने के कारण आंशिक बादल छाने लगे हैं। इस वजह से दिन के तापमान में गिरावट होने लगी है, लेकिन रात का तापमान बढ़ने लगा है। इस तरह की स्थिति अभी तीन दिनों तक बनी रह सकती है।

    उसके बाद न्यूनतम तापमान में कुछ गिरावट हो सकती है। उधर, मंगलवार को रात का सबसे कम आठ डिग्री सेल्सियस तापमान नौगांव में दर्ज किया गया। चार शहरों में रात का पारा 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। दिन का सबसे अधिक 31.5 डिग्री सेल्सियस तापमान खंडवा में रिकॉर्ड किया गया। ग्वालियर, नर्मदापुरम एवं रीवा में सुबह के समय न्यूनतम दृश्यता 500 मीटर रही।


    चक्रवाती तूफान परिवर्तित होने के आसार

    मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक वर्तमान में मलेशिया के पास अवदाब का क्षेत्र बना हुआ है। इसके पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए गुरुवार तक चक्रवाती तूफान में परिवर्तित होने की संभावना है। उधर दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी एवं उससे लगे दक्षिण श्रीलंका के पास एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके भी उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए गुरुवार तक अवदाब के क्षेत्र में बदलने के आसार हैं।

    पूर्वी बना हुआ है हवाओं का रुख

    वरिष्ठ मौसम विज्ञानी एचएस पांडे ने बताया कि आंशिक बादल रहने के कारण दिन के तापमान में कुछ गिरावट दर्ज हो रही है। हालांकि अभी जबलपुर एवं शहडोल संभाग के जिलों में रात का तापमान भी कम बना रहने की संभावना है। शेष क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान फिलहाल बढ़े हुए रहेंगे। मौसम विशेषज्ञ अजय शुक्ला ने बताया कि हवाओं का रुख पूर्वी बना हुआ है।

    उधर विदर्भ और उसके आसपास एक प्रति चक्रवात बना हुआ है। उसके प्रभाव से हवाओं के साथ अरब सागर से कुछ नमी मिल रही है। इस वजह से आंशिक बादल बने हुए हैं। साथ ही सुबह के समय धुंध भी छाने लगी है। तीन दिन बाद रात के तापमान में धीरे-धीरे कमी आने के भी आसार हैं।

