    By Digital DeskEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sun, 21 Dec 2025 05:54:51 AM (IST)Updated Date: Sun, 21 Dec 2025 06:09:28 AM (IST)
    MP Weather Update: भोपाल-इंदौर में शीतलहर से ठिठुरन, कई संभागों में कोहरे की चादर; दृश्यता 50 मीटर से भी कम
    मध्य प्रदेश में शीतलहर और कोहरा एक साथ

    HighLights

    1. उमरिया में पारा 4.3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा
    2. खजुराहो, ग्वालियर में दृश्यता 50 मीटर से कम
    3. 26 शहरों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: सर्द हवाओं के चलने से कड़ाके की ठंड बरकरार है। प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में सुबह घना कोहरा छाने लगा है। कोहरे की चादर में लिपटे शहरों में ठिठुरन बढ़ गई है। शनिवार को रात का सबसे कम 4.3 डिग्री सेल्सियस तापमान उमरिया में दर्ज किया गया।

    प्रदेश के इंदौर, शहडोल और सिवनी जिले में शीतलहर का प्रभाव रहा। 26 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम पर रहा। ग्वालियर, खजुराहो एवं रीवा में अति घना कोहरा छाया रहा। खजुराहो, ग्वालियर और रीवा में दृश्यता 50 मीटर से भी कम पर पहुंच गई थी। नरसिंहपुर, ग्वालियर और सीधी में दिन ठंडा रहा। दिन का सबसे कम 19.2 डिग्री सेल्सियस तापमान ग्वालियर में रिकॉर्ड हुआ।


    मौसम विज्ञानियों के मुताबिक रविवार को भी इंदौर में शीतलहर चल सकती है। ग्वालियर, चंबल, सागर और रीवा संभाग के जिलों में कहीं-कहीं घना कोहरा एवं जबलपुर, शहडोल संभाग के जिलों में कहीं-कहीं मध्यम कोहरा रहने के आसार हैं।

    नए पश्चिमी विक्षोभ की संभावना

    मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ दक्षिण-पश्चिम ईरान पर हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात के रूप में बना हुआ है। उत्तर भारत के ऊपर 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर 194 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से जेट स्ट्रीम हवाएं चल रही हैं। एक नए पश्चिमी विक्षोभ के 25 दिसंबर से हिमालयीन क्षेत्र में सक्रिय होने की संभावना है। हालांकि इसकी तीव्रता कमजोर होने के संकेत मिल रहे हैं।

    प्रदेश में कड़ाके की ठंड बरकरार

    मौसम विशेषज्ञ अजय शुक्ला ने बताया कि जम्मू के आसपास सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आगे बढ़ गया है। उत्तर भारत की तरफ से लगातार आ रही सर्द हवाओं के असर से प्रदेश में कड़ाके की ठंड बरकरार है। उधर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में ठंडे वातावरण में नमी भी मौजूद रहने के कारण घना कोहरा छाने लगा है। सुबह धूप देर से मिलने के कारण ठिठुरन और बढ़ गई है। मौसम का इस तरह का मिजाज अभी बना रहने के आसार हैं।

