    MP Weather Update: मध्य प्रदेश में अब बढ़ेगी ठंड, तीन दिनों में चार डिग्री तक गिर सकता है रात का तापमान

    मध्य प्रदेश में बादल छंटने के साथ अब धीरे-धीरे मौसम में बदलाव आने लगा है। अगले कुछ दिनों में प्रदेश में रात के तापमान में चार डिग्री तक गिरावट देखने को मिल सकती है। उत्तर भारत की तरफ से आने वाली सर्द हवाओं के कारण आज से न्यूनतम तापमान में गिरावट का सिलसिला शुरू होने लगेगा।

    By Anand dubey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 06 Nov 2025 07:36:58 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 06 Nov 2025 07:40:06 AM (IST)
    त्तर भारत की तरफ से आने वाली सर्द हवाओं के कारण अब तापमान में गिरावट का सिलसिला शुरू होने लगेगा। - प्रतीकात्मक तस्वीर

    1. रात का सबसे कम 15 डिग्री सेल्सियस तापमान नौगांव में रिकॉर्ड किया गया।
    2. दिन का सबसे अधिक 32.9 डिग्री सेल्सियस तापमान नर्मदापुरम में दर्ज किया गया।
    3. मध्य प्रदेश में वातावरण से नमी कम होने के कारण बादल भी छंटने लगे हैं।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मौसम को प्रभावित करने वाली कोई प्रभावी मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं है। वातावरण से नमी कम होने के कारण बादल भी छंटने लगे हैं। इसके चलते दिन के तापमान में कुछ बढ़ोतरी एवं रात के तापमान में गिरावट होने लगी है।

    मौसम विज्ञानियों के मुताबिक आगामी तीन दिनों में रात के तापमान में तीन से चार डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। बुधवार को प्रदेश में दिन का सबसे अधिक 32.9 डिग्री सेल्सियस तापमान नर्मदापुरम में दर्ज किया गया। रात का सबसे कम 15 डिग्री सेल्सियस तापमान नौगांव में रिकॉर्ड किया गया।


    उत्तर भारत में कम होने लगा पहाड़ों पर तापमान

    मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात के रूप में उत्तरी पंजाब और उसके आसपास बना हुआ है। इसके साथ एक द्रोणिका भी संबद्ध है। पंजाब के आसपास ही एक प्रेरित चक्रवात भी बना हुआ है। मौसम विशेषज्ञ अजय शुक्ला ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर भारत के पहाड़ों पर तापमान कम होने लगा है।

    गुरुवार को पश्चिमी विक्षोभ के आगे बढ़ने की संभावना है। उसके बाद हवा का रुख भी उत्तरी होने लगेगा। उत्तर भारत की तरफ से आने वाली सर्द हवाओं के कारण आज से न्यूनतम तापमान में गिरावट का सिलसिला शुरू होने लगेगा। अगले तीन दिन में प्रदेश में रात के तापमान में तीन से चार डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है।

