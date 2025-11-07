मेरी खबरें
    MP Weather Update: मध्य प्रदेश में बढ़ने लगी ठंड, पश्चिमी इलाके में गिरा तापमान; आज से पूर्वी क्षेत्र में भी दिखेगा असर

    मध्य प्रदेश में अब धीरे-धीरे मौसम में ठंडक बढ़ने लगी है। अभी पश्चिमी क्षेत्र के जिलों में न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज हुई है। उधर पूर्वी क्षेत्र में गर्माहट और हल्की उमस से आज से लोगों को राहत मिल सकती है। यहां भी अब तापमान में गिरावट आने की संभावना जताई गई है।

    By Anand dubey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Fri, 07 Nov 2025 07:27:46 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 07 Nov 2025 07:39:07 AM (IST)
    मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों सुबह और रात के समय ठंड महसूस होने लगी है। प्रतीकात्मक तस्वीर

    HighLights

    1. भोपाल में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है।
    2. इंदौर में न्यूनतम तापमान 12.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है।
    3. ग्वालियर में 16.3 और जबलपुर में 18.2 डिग्री सेल्सियस रहा।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। उत्तर से आ रही हवाओं की वजह से प्रदेश के मौसम का मिजाज फिर बदलने लगा है। इसका असर मध्य प्रदेश के तापमान साफ नजर देखने को मिल रहा है। मौसम शुष्क होने के कारण गुरुवार को प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में दिन और रात के तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई।

    वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश के इलाकों में अब भी हल्की उमस और गर्माहट का असर बना हुआ है, हालांकि यहां भी शुक्रवार को तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की कमी होने की संभावना जताई गई है।

    मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती घेरा और उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर प्रदेश के मौसम पर पड़ रहा है। गुरुवार को पूरे प्रदेश में आसमान साफ और मौसम शुष्क रहा, लेकिन सुबह के समय कई इलाकों में धुंध छाई।


    ग्वालियर में सबसे कम दृश्यता सुबह साढ़े छह से साढ़े आठ बजे के बीच मात्र डेढ़ किलोमीटर रही। प्रदेश में अगले 24 के दौरान मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन पूर्वी इलाकों में दिन और रात के तापमान में गिरावट की संभावना हैं।

    प्रदेश के चारों महानगरों का तापमान

    शहर अधिकतम न्यूनतम
    भोपाल 28.4 13.0
    इंदौर 28.3 12.1
    ग्वालियर 28.16 16.3
    जबलपुर 30.7 18.2

    नोट तापमान डिग्री सेल्सियस में

