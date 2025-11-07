MP Weather Update: मध्य प्रदेश में बढ़ने लगी ठंड, पश्चिमी इलाके में गिरा तापमान; आज से पूर्वी क्षेत्र में भी दिखेगा असर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। उत्तर से आ रही हवाओं की वजह से प्रदेश के मौसम का मिजाज फिर बदलने लगा है। इसका असर मध्य प्रदेश के तापमान साफ नजर देखने को मिल रहा है। मौसम शुष्क होने के कारण गुरुवार को प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में दिन और रात के तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई।

वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश के इलाकों में अब भी हल्की उमस और गर्माहट का असर बना हुआ है, हालांकि यहां भी शुक्रवार को तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की कमी होने की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती घेरा और उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर प्रदेश के मौसम पर पड़ रहा है। गुरुवार को पूरे प्रदेश में आसमान साफ और मौसम शुष्क रहा, लेकिन सुबह के समय कई इलाकों में धुंध छाई।