MP Weather Update: सावधान! चक्रवाती तूफान मोंथा कहर, भोपाल, इंदौर और ग्वालियर सहित इन इलाकों में आज होगी तूफानी बारिश

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। बंगाल की खाड़ी में उठे गंभीर चक्रवाती तूफान मोंथा और अरब सागर में सक्रिय अवदाब के क्षेत्र के चलते मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश दर्ज की गई।

मंगलवार सुबह 8:30 से शाम 5:30 बजे तक ग्वालियर में 9 मिमी, धार में 8, श्योपुर में 5, शिवपुरी और उमरिया में 1-1, बैतूल में 0.4 और सतना में 0.2 मिमी वर्षा हुई। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बुधवार को भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, जबलपुर और ग्वालियर संभागों के कई जिलों में बारिश होगी। जबलपुर और नर्मदापुरम में भारी वर्षा की संभावना जताई गई है।

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, मंगलवार को पूरे प्रदेश में दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। ग्वालियर में अधिकतम तापमान मात्र 19.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो पिछले 25 सालों में अक्टूबर का सबसे ठंडा दिन है।

अक्टूबर के आखिरी तक बारिश

विशेषज्ञों के मुताबिक, तूफान मोंथा फिलहाल बंगाल की खाड़ी के पश्चिम-मध्य में सक्रिय है और इसके मंगलवार रात को आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की संभावना जताई गई थी। वहीं अरब सागर में बने अवदाब से लेकर राजस्थान तक द्रोणिका बनी हुई है। इन मौसम प्रणालियों के असर से प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा।मौसम विशेषज्ञ अजय शुक्ला ने कहा कि मोंथा के असर से अक्टूबर के आखिर तक बादल छाए रहेंगे और रुक-रुककर बारिश होती रहेगी।