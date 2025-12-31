मेरी खबरें
    MP Weather Update: 25 साल में भोपाल-इंदौर में सबसे सर्द रहा दिसंबर 2025, अभी जारी रहेगी कड़ाके की ठंड

    By Digital DeskEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Wed, 31 Dec 2025 06:35:46 AM (IST)Updated Date: Wed, 31 Dec 2025 06:45:54 AM (IST)
    MP Weather Update: 25 साल में भोपाल-इंदौर में सबसे सर्द रहा दिसंबर 2025, अभी जारी रहेगी कड़ाके की ठंड
    नवंबर-दिसंबर की ठिठुरन के लिए लंबे समय तक याद रहेगा बीतने वाला साल

    1. नवंबर माह में इंदौर-भोपाल में रिकॉर्ड शीतलहर चली
    2. दिसंबर के 29 दिन न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम
    3. ग्वालियर में 30 में से 27 दिन तापमान 10 डिग्री से कम

    आनंद दुबे, नवदुनिया, भोपाल: वर्ष-2025 बुधवार रात 12 बजे भले ही विदा हो जाएगा, लेकिन भोपाल के साथ ही इंदौर के लोगों को नवंबर-दिसंबर माह की सबसे सर्द रातों के लिए लंबे समय तक याद रहेगा। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक नवंबर माह में इन दोनों शहर में रिकॉर्ड शीतलहर चली।

    उधर 25 वर्ष में पहली बार इन शहरों में दिसंबर माह के 30 में से 29 दिन न्यूनतम तापमान 10 डिग्री या उससे कम पर रहा। ग्वालियर में 30 में से 27 दिन तापमान 10 डिग्री या उससे नीचे रहा। मौसम विज्ञानी इसकी वजह राजस्थान में लगातार बने प्रति चक्रवात के अलावा ला निना प्रभाव का होना बता रहे हैं।


    भोपाल में 2000 से 2025 तक रात का 10 डिग्री या उससे कम

    वर्ष दिनों की संख्या
    2025 29
    2024 17
    2023 03
    2022 05
    2021 07
    2020 13
    2019 09
    2018 16
    2017 11
    2016 11
    2015 15
    2014 14
    2013 14
    2012 10
    2011 12
    2010 16
    2009 03
    2008 07
    2007 06
    2006 05
    2005 18
    2004 05
    2003 03
    2002 01
    2001 09
    2000 17

    प्रति चक्रवात, शुष्क वातावरण बड़ा कारण

    मौसम विशेषज्ञ अजय शुक्ला ने बताया कि इस वर्ष नवंबर माह से राजस्थान में एक प्रति चक्रवात बना हुआ है। इसकी वजह से उत्तर भारत की तरफ से आ रही सर्द हवाएं ग्वालियर तक पहुंचने के पहले ही मुड़कर प्रदेश में प्रवेश कर रही हैं। इस वजह से प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र की तुलना में अधिक ठंडा बना हुआ है।

    साल 2000 से 2025 तक इंदौर में दिसंबर महीने में 10 डिग्री से कम वाले दिन

    वर्ष दिनों की संख्या
    2025 29
    2024 07
    2023 00
    2022 04
    2021 06
    2020 09
    2019 05
    2018 14
    2017 05
    2016 05
    2015 15
    2014 17
    2013 12
    2012 07
    2011 05
    2010 17
    2009 00
    2008 03
    2007 09
    2006 13
    2005 26
    2004 14
    2003 09
    2002 04
    2001 07
    2000 10

    (नोट: - 2025 में भोपाल, इंदौर के आंकड़े 30 तारीख तक के हैं। अन्य वर्षों के 31 दिन तक के हैं।)

    अभी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी

    इसके अलावा इस बार पश्चिमी विक्षोभ भी कम संख्या में उत्तर भारत पहुंचे। उनकी तीव्रता भी कम रही है। मौसम शुष्क बना रहने से आसमान बिलकुल साफ है। राजस्थान की तरफ से भी शुष्क एवं सर्द हवाएं लगातार चल रही हैं। इस वजह से राजगढ़, भोपाल एवं इंदौर में रात के तापमान में लगातार कमी बनी हुई है। साथ ही इस बार ला निना का असर भी प्रभावी है। इस तरह की स्थिति अभी बनी रहने की संभावना है।

