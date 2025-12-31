MP Weather Update: 25 साल में भोपाल-इंदौर में सबसे सर्द रहा दिसंबर 2025, अभी जारी रहेगी कड़ाके की ठंड

आनंद दुबे, नवदुनिया, भोपाल: वर्ष-2025 बुधवार रात 12 बजे भले ही विदा हो जाएगा, लेकिन भोपाल के साथ ही इंदौर के लोगों को नवंबर-दिसंबर माह की सबसे सर्द रातों के लिए लंबे समय तक याद रहेगा। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक नवंबर माह में इन दोनों शहर में रिकॉर्ड शीतलहर चली।

उधर 25 वर्ष में पहली बार इन शहरों में दिसंबर माह के 30 में से 29 दिन न्यूनतम तापमान 10 डिग्री या उससे कम पर रहा। ग्वालियर में 30 में से 27 दिन तापमान 10 डिग्री या उससे नीचे रहा। मौसम विज्ञानी इसकी वजह राजस्थान में लगातार बने प्रति चक्रवात के अलावा ला निना प्रभाव का होना बता रहे हैं।

भोपाल में 2000 से 2025 तक रात का 10 डिग्री या उससे कम वर्ष दिनों की संख्या 2025 29 2024 17 2023 03 2022 05 2021 07 2020 13 2019 09 2018 16 2017 11 2016 11 2015 15 2014 14 2013 14 2012 10 2011 12 2010 16 2009 03 2008 07 2007 06 2006 05 2005 18 2004 05 2003 03 2002 01 2001 09 2000 17 प्रति चक्रवात, शुष्क वातावरण बड़ा कारण मौसम विशेषज्ञ अजय शुक्ला ने बताया कि इस वर्ष नवंबर माह से राजस्थान में एक प्रति चक्रवात बना हुआ है। इसकी वजह से उत्तर भारत की तरफ से आ रही सर्द हवाएं ग्वालियर तक पहुंचने के पहले ही मुड़कर प्रदेश में प्रवेश कर रही हैं। इस वजह से प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र की तुलना में अधिक ठंडा बना हुआ है।