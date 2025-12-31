MP Weather Update: 25 साल में भोपाल-इंदौर में सबसे सर्द रहा दिसंबर 2025, अभी जारी रहेगी कड़ाके की ठंड

आनंद दुबे, नवदुनिया, भोपाल: वर्ष-2025 बुधवार रात 12 बजे भले ही विदा हो जाएगा, लेकिन भोपाल के साथ ही इंदौर के लोगों को नवंबर-दिसंबर माह की सबसे सर्द रातों के लिए लंबे समय तक याद रहेगा। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक नवंबर माह में इन दोनों शहर में रिकॉर्ड शीतलहर चली।
उधर 25 वर्ष में पहली बार इन शहरों में दिसंबर माह के 30 में से 29 दिन न्यूनतम तापमान 10 डिग्री या उससे कम पर रहा। ग्वालियर में 30 में से 27 दिन तापमान 10 डिग्री या उससे नीचे रहा। मौसम विज्ञानी इसकी वजह राजस्थान में लगातार बने प्रति चक्रवात के अलावा ला निना प्रभाव का होना बता रहे हैं।
|वर्ष
|दिनों की संख्या
|2025
|29
|2024
|17
|2023
|03
|2022
|05
|2021
|07
|2020
|13
|2019
|09
|2018
|16
|2017
|11
|2016
|11
|2015
|15
|2014
|14
|2013
|14
|2012
|10
|2011
|12
|2010
|16
|2009
|03
|2008
|07
|2007
|06
|2006
|05
|2005
|18
|2004
|05
|2003
|03
|2002
|01
|2001
|09
|2000
|17
मौसम विशेषज्ञ अजय शुक्ला ने बताया कि इस वर्ष नवंबर माह से राजस्थान में एक प्रति चक्रवात बना हुआ है। इसकी वजह से उत्तर भारत की तरफ से आ रही सर्द हवाएं ग्वालियर तक पहुंचने के पहले ही मुड़कर प्रदेश में प्रवेश कर रही हैं। इस वजह से प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र की तुलना में अधिक ठंडा बना हुआ है।
|वर्ष
|दिनों की संख्या
|2025
|29
|2024
|07
|2023
|00
|2022
|04
|2021
|06
|2020
|09
|2019
|05
|2018
|14
|2017
|05
|2016
|05
|2015
|15
|2014
|17
|2013
|12
|2012
|07
|2011
|05
|2010
|17
|2009
|00
|2008
|03
|2007
|09
|2006
|13
|2005
|26
|2004
|14
|2003
|09
|2002
|04
|2001
|07
|2000
|10
इसके अलावा इस बार पश्चिमी विक्षोभ भी कम संख्या में उत्तर भारत पहुंचे। उनकी तीव्रता भी कम रही है। मौसम शुष्क बना रहने से आसमान बिलकुल साफ है। राजस्थान की तरफ से भी शुष्क एवं सर्द हवाएं लगातार चल रही हैं। इस वजह से राजगढ़, भोपाल एवं इंदौर में रात के तापमान में लगातार कमी बनी हुई है। साथ ही इस बार ला निना का असर भी प्रभावी है। इस तरह की स्थिति अभी बनी रहने की संभावना है।