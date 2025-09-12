MP Weather Update: मध्य प्रदेश में इस दिन से होगी झमाझम बारिश, भोपाल, इंदौर समेत इन जिलों में IMD का अलर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। वर्तमान में मध्य प्रदेश (MP Weather Update) में कोई प्रभावी मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं है, लेकिन बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण प्रदेश के अधिकतर जिलों में बादल बने हुए है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक भोपाल, जबलपुर एवं नर्मदापुरम संभाग के जिलों में कहीं-कहीं वर्षा हो सकती है।

उधर, बंगाल की खाड़ी में शुक्रवार को कम दबाव का क्षेत्र बनने जा रहा है। उसके प्रभाव से रविवार से भोपाल, इंदौर संभाग में झमाझम वर्षा होने के भी आसार हैं। गुरुवार को सुबह साढ़े आठ बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक मलाजखंड में 24, नर्मदापुरम में 11, मंडला में 10, नरसिंहपुर में दो मिलीमीटर वर्षा हुई।

ओडिशा पर हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात

मौसम विज्ञान केंद्र के विज्ञानी वीएस यादव के मुताबिक वर्तमान में उत्तर-पश्चिम अरब सागर और उससे लगे पाकिस्तान पर गहरा कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। मानसून द्रोणिका श्री गंगानगर, बरेली, बाराबंकी, देहरी, पुरुलिया, दीघा से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश और उससे लगे दक्षिणी ओडिशा पर हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात बना हुआ है।

क्या है मौसम विशेषज्ञ की राय?

हालांकि इन मौसम प्रणालियों का विशेष प्रभाव प्रदेश में नहीं है, लेकिन हवाओं के साथ लगातार आ रही नमी के कारण बादल बने हुए हैं। वर्षा का दौर थमने से तापमान में भी बढ़ोतरी हो रही है। इस वजह से जबलपुर, नर्मदापुरम, भोपाल संभाग में कहीं-कहीं वर्षा हो सकती है। मौसम विशेषज्ञ अजय शुक्ला ने बताया कि उत्तरी आंध्र प्रदेश के तट और दक्षिणी ओडिशा पर बने चक्रवात के शुक्रवार को कम दबाव के क्षेत्र में परिवर्तित होने की संभावना है। उसके प्रभाव से रविवार से भोपाल, इंदौर संभाग के जिलों में झमाझम वर्षा होने की संभावना बन रही है।

इसे भी पढ़ें...