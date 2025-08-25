MP Weather Update: मध्य प्रदेश के ग्वालियर और सागर में भारी, भोपाल व इंदौर में हल्की बारिश होने के आसार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर दो मजबूत मौसम प्रणालियां सक्रिय हैं। मानसून द्रोणिका भी प्रदेश में मौजूद है। इस वजह से रुक-रुककर बारिश (Rain in MP) का सिलसिला बना हुआ है। इसी क्रम में रविवार को सुबह साढ़े आठ बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक उमरिया में 20, खजुराहो में 14, दतिया में आठ, सतना में सात, नौगांव, पचमढ़ी एवं रीवा में पांच, ग्वालियर एवं सीधी में चार मिलीमीटर बारिश हुई।

उधर, पिछले 24 घंटों के दौरान रविवार सुबह साढ़े आठ बजे तक सीधी में 167.8 (6.5 इंच), सतना में 91.6 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक, सोमवार-मंगलवार को ग्वालियर, चंबल, सागर, उज्जैन एवं नर्मदापुरम संभाग में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है। जबकि भोपाल, इंदौर संभाग के जिलों में हल्की बारिश (MP Ka Mausam) होने की संभावना है।

यहां बना हुआ है चक्रवात मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक, वर्तमान में पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश और आसपास कम दबाव के क्षेत्र मौजूद है। इसके 24 घंटे में पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए कमजोर पड़ने की संभावना है। मानसून की द्रोणिका बीकानेर, जयपुर, ग्वालियर, प्रयागराज, उत्तर-पूर्वी मध्य प्रदेश के निम्न दबाव क्षेत्र, पुरुलिया, दीघा होते हुए उत्तर-पूर्वी बंगाल की खाड़ी तक गई है। उत्तर-पश्चिमी मध्य प्रदेश पर हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात बना हुआ है। पंजाब एवं उसके आसपास भी हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात बना हुआ है। एक पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान और उससे लगे जम्मू पर द्रोणिका के रूप में बना हुआ है। मंगलवार को बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने के आसार हैं। मौसम विशेषज्ञ अजय शुक्ला ने बताया कि हवाओं का रुख लगातार दक्षिण-पश्चिमी बना हुआ है।