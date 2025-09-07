मेरी खबरें
    MP Weather Update: मध्य प्रदेश के मालवा-निमाड़ अंचल में भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

    Heavy Rain Alert in MP: मध्य प्रदेश के मालवा-निमाड़ अंचल के जिलों में आज भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और बताया है कि इस क्षेत्र में तेज बारिश होने की संभावना है। पिछले दिनों में इस क्षेत्र में पर्याप्त बारिश हुई है और अब भी बारिश का सिलसिला जारी है।

    By Prashant Pandey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 07 Sep 2025 08:46:45 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 07 Sep 2025 08:53:50 AM (IST)
    मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश का दौर जारी है। उज्जैन में शिप्रा नदी उफान पर है।

    HighLights

    1. राजस्थान और गुजरात से लगे जिलों में होगी तेज बारिश।
    2. भोपाल शहर में बड़ा तालाब बारिश के बाद लबालब हो गया।
    3. गुना, नर्मदापुरम, रतलाम और पचमढ़ी में जमकर हुई बारिश।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। बारिश के सीजन के ढाई माह बीतने के बाद भी मालवा-निमाड़ क्षेत्र का कंठ प्यासा रह गया था। किसान आसमान ताक-ताक रहे थे। इसी दौरान अगस्त के अंतिम सप्ताह से अब तक इंद्र देवता मेहरबान रहे। मालवा-निमाड़ क्षेत्र में भी पर्याप्त बारिश (Rain in MP) हुई। उधर, भोपाल का बड़ा तालाब भी लबालब हो गया है। इसके चलते शनिवार को भदभदा के गेट खोल दिए गए।

    मौसम विज्ञानियों के मुताबिक रविवार को भी मालवा-निमाड़ क्षेत्र में तेज बारिश (MP Ka Mausam) होने की संभावना है। शनिवार को सुबह साढ़े आठ से शाम साढ़े पांच बजे तक बैतूल में नौ, गुना में छह, भोपाल में पांच, नर्मदापुरम में चार, पचमढ़ी एवं रतलाम में तीन, मलाजखंड में दो मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई।

    ऐसा है मौसम का हाल

    naidunia_image

    मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक वर्तमान में गहरा कम दबाव का क्षेत्र दक्षिणी राजस्थान के मध्य में बना हुआ है। रविवार को इसके दक्षिणी राजस्थान और उससे लगे गुजरात पहुंचकर अवदाब के क्षेत्र में बदलने की संभावना है। मानसून द्रोणिका जैसलमेर से गहरे कम दबाव के क्षेत्र से गुना, दमोह, पेंड्रा रोड, संबलपुर, गोपालपुर से होकर बंगाल की खाड़ी तक जा रही है।

    एक अन्य द्रोणिका राजस्थान पर बने गहरे कम दबाव के क्षेत्र से होकर झारखंड तक बनी हुई है, जो मध्य प्रदेश से होकर गुजर रही है। मौसम विशेषज्ञ अजय शुक्ला ने बताया कि गहरे कम दबाव के क्षेत्र के अवदाब में परिवर्तित होने से राजस्थान और गुजरात से लगे मध्य प्रदेश के जिलों में बारिश का सिलसिला रविवार-सोमवार को भी बना रह सकता है। इस दौरान एक-दो स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। प्रदेश के शेष क्षेत्रों में भी हल्की बौछारें पड़ सकती हैं।

    रतलाम में 24 घंटे में सर्वाधिक 128 मिमी बारिश

    24 घंटों के दौरान शुक्रवार सुबह साढ़े आठ बजे से शनिवार सुबह साढ़े आठ बजे तक रतलाम में 128 मिमी (5.3 इंच), उज्जैन में 63.4, इंदौर में 47.4, सीधी में 38.6, खंडवा एवं शिवपुरी में 26, ग्वालियर में 20.3, खरगोन में 16, रायसेन में 8.6, नर्मदापुरम में 8.4, भोपाल एवं श्योपुर में 5.2, गुना में पांच मिमी. बारिश हुई।

