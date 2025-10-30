मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP Weather Update: मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश का IMD Alert, यहां चलेंगी तेज हवाएं

    MP Weather Alert: मौसम को प्रभावित करने वाले चार सिस्टम की वजह से प्रदेश के मौसम (MP Weather Alert) का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ है। बुधवार को प्रदेश के अधिकांश सभी जिलों में बादल छाए रहे । इसके चलते छह जिलों में वर्षा भी हुई है। वहीं, प्रदेश में आ रही उत्तरी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई ।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 30 Oct 2025 06:45:37 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 30 Oct 2025 06:52:58 AM (IST)
    MP Weather Update: मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश का IMD Alert, यहां चलेंगी तेज हवाएं
    MP Weather Update: मध्य प्रदेश में कई जिलों में बारिश का IMD Alert

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मौसम को प्रभावित करने वाले चार सिस्टम की वजह से प्रदेश के मौसम (MP Weather Alert) का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ है। बुधवार को प्रदेश के अधिकांश सभी जिलों में बादल छाए रहे। इसके चलते छह जिलों में वर्षा भी हुई है। वहीं, प्रदेश में आ रही उत्तरी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई । प्रदेश में सबसे कम अधिकतम तापमान उज्जैन और शिवपुरी का रहा। उज्जैन का 9.9 डिग्री के गिरावट के साथ 23.0 डिग्री सेल्सियस रहा और शिवपुरी में 7.2 डिग्री की गिरावट के साथ 24.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

    अगले 24 घंटों के दौरान कुछ जिलों में वर्षा

    सुबह साढ़े आठ बजे से लेकर शाम साढ़े पांच बजे तक बड़वानी में 1.5 एमएम, शहडोल में 1.5 एमएम, सीधी में एक एमएम, अनूपपुर में एक एमएम, शिवपुरकला में 0.5 एमएम और दतिया में 0.2 एमएम वर्षा हुई। मौसम केंद्र के अनुसार मेंथा तूफान कमजोर हो गया है, लेकिन अरब सागर अब दबाव और हरियाणा में ऊपरी हवा का चक्रवात और पश्चिमी विक्षोभ के बने होने की वजह से प्रदेश के आसमान पर बादलों ने डेरा डाल रखा है। इसके चलते अगले 24 घंटों के दौरान कुछ जिलों में वर्षा हो सकती है और बाकी जगह आसमान पर बादल छाए रहेंगे। साथ में तेज हवाएं भी चलेंगी।


    चार महानगरों का तापमान

    शहर -- अधिकतम -- न्यूनतम

    भोपाल -- 25.2 -- 19.0

    इंदौर -- 25.1 -- 21.0

    ग्वालियर -- 24.6 --18.5

    जबलपुर -- 28.8 -- 21.8

    नोट -- तापमान डिग्री सेल्सियस में

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.