MP Weather Update: मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश का IMD Alert, यहां चलेंगी तेज हवाएं

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मौसम को प्रभावित करने वाले चार सिस्टम की वजह से प्रदेश के मौसम (MP Weather Alert) का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ है। बुधवार को प्रदेश के अधिकांश सभी जिलों में बादल छाए रहे। इसके चलते छह जिलों में वर्षा भी हुई है। वहीं, प्रदेश में आ रही उत्तरी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई । प्रदेश में सबसे कम अधिकतम तापमान उज्जैन और शिवपुरी का रहा। उज्जैन का 9.9 डिग्री के गिरावट के साथ 23.0 डिग्री सेल्सियस रहा और शिवपुरी में 7.2 डिग्री की गिरावट के साथ 24.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

अगले 24 घंटों के दौरान कुछ जिलों में वर्षा सुबह साढ़े आठ बजे से लेकर शाम साढ़े पांच बजे तक बड़वानी में 1.5 एमएम, शहडोल में 1.5 एमएम, सीधी में एक एमएम, अनूपपुर में एक एमएम, शिवपुरकला में 0.5 एमएम और दतिया में 0.2 एमएम वर्षा हुई। मौसम केंद्र के अनुसार मेंथा तूफान कमजोर हो गया है, लेकिन अरब सागर अब दबाव और हरियाणा में ऊपरी हवा का चक्रवात और पश्चिमी विक्षोभ के बने होने की वजह से प्रदेश के आसमान पर बादलों ने डेरा डाल रखा है। इसके चलते अगले 24 घंटों के दौरान कुछ जिलों में वर्षा हो सकती है और बाकी जगह आसमान पर बादल छाए रहेंगे। साथ में तेज हवाएं भी चलेंगी।