MP Weather Update: पूरे मध्य प्रदेश में आज बारिश का IMD Alert, जानें कब तक होगी बारिश

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। अलग-अलग स्थानों पर बनी तीन मौसम प्रणालियों के प्रभाव से अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी मिल रही है। इस वजह से बादल बने हुए हैं। साथ ही रुक-रुककर वर्षा भी हो रही है। इससे अधिकतम तापमान में काफी गिरावट हो गई है। इससे वातावरण में ठंडक बढ़ गई है। साथ ही दिसंबर के सर्द मौसम सा अहसास होने लगा है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक गुरुवार को पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। मौसम का इस तरह का मिजाज दो-तीन दिन तक बना रह सकता है।

16 शहरों में तापमान कम गुरुवार को रात का सबसे कम 15 डिग्री सेल्सियस तापमान शिवपुरी में दर्ज किया गया। दिन का सबसे कम 22.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दतिया में रिकॉर्ड हुआ। 16 शहरों में अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। गुरुवार को सुबह साढ़े आठ बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक दतिया में 36, जबलपुर में 33, मलाजखंड में 19, गुना में 16, मंडला में 12, छिंदवाड़ा में सात, सिवनी एवं सतना में चार, पचमढ़ी एवं गुना में तीन, शिवपुरी एवं सागर में दो, उमरिया, टीकमगढ़, नौगांव,दमोह, खजुराहो एवं नरसिंहपुर में एक मिलीमीटर वर्षा हुई।