MP Weather Update: मध्य प्रदेश के 15 जिलों में हैवी रेन का अलर्ट, इंदौर और उज्जैन में जमकर बरस सकते हैं बादल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। अलग-अलग स्थानों पर बनी चार मौसम प्रणालियों के असर से प्रदेश में रुक-रुककर बारिश हो रही है। शुक्रवार को सुबह साढ़े आठ से शाम साढ़े पांच बजे तक उज्जैन में 55, इंदौर में 36, शिवपुरी में 26, खरगोन में 16, दतिया में छह, गुना एवं नर्मदापुरम में पांच-पांच, भोपाल एवं सीधी में तीन-तीन, सिवनी एवं रतलाम में दो-दो मिलीमीटर बारिश (Rain in MP) हुई।

मौसम विज्ञानियों के मुताबिक शनिवार को इंदौर-उज्जैन संभाग के कुछ जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। मध्य प्रदेश के 15 जिलों इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, आगर मालवा, देवास, मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर और उज्जैन में भारी बारिश (MP Ka Mausam) हो सकती है।

शेष क्षेत्रों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। बता दें कि प्रदेश में एक जून से पांच सितंबर की सुबह साढ़े आठ बजे तक सीजन की कुल 1031.2 मिमी बारिश हो चुकी है, जो सामान्य बारिश (823.9 मिमी) की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक है। मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान में गहरा कम दबाव का क्षेत्र उत्तर-पश्चिमी मध्य प्रदेश और उससे लगे राजस्थान पर बना हुआ है। इस मौसम प्रणाली के शनिवार तक आगे बढ़कर राजस्थान और उससे लगे गुजरात पर पहुंचकर अवदाब के क्षेत्र में परिवर्तित होने की संभावना है। मानसून द्रोणिका जैसलमेर से से होकर सीधी, डाल्टनगंज, दीघा से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है।