MP Weather Update: मध्य प्रदेश के 16 जिलों में तेज बारिश के आसार, इंदौर और भोपाल में भी बरसेंगे बादल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। विदर्भ एवं उसके आसपास हवा के ऊपरी भाग में एक प्रभावी चक्रवात बना हुआ है। मानसून द्रोणिका भी गुना से होकर जा रही है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक इन मौसम प्रणालियों के असर से प्रदेश के अधिकतर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश (Rain in Madhya Pradesh) होने की संभावना है। शनिवार-रविवार को भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर संभाग के जिलों के कुछ इलाकों में भारी बारिश (MP Ka Mausam) भी हो सकती है।

शुक्रवार को सुबह साढ़े आठ बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक रतलाम में 16, सिवनी में 13, इंदौर में 11, नर्मदापुरम में आठ, बैतूल में चार, पचमढ़ी एवं टीकमगढ़ में दो-दो मिलीमीटर बारिश हुई। मध्य प्रदेश के 16 जिलों भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर और खंडवा में आज कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है।

यहां बना हुआ है चक्रवात मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक मानसून द्रोणिका वर्तमान में बीकानेर, कोटा, गुना, दमोह, पेंड्रा रोड, संबलपुर, पुरी से होकर बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। विदर्भ और उसके आसपास हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात मौजूद है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ से उत्तरी केरल तक एक द्रोणिका बनी हुई है, जो विदर्भ पर बने से चक्रवात एवं आंतरिक कर्नाटक से होकर जा रही है। तीन-चार दिन तक बना रहेगा बारिश का सिलसिला मौसम विशेषज्ञ अजय शुक्ला ने बताया कि अलग-अलग स्थानों पर बनी मौसम प्रणालियों के प्रभाव से बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर से नमी आ रही है। इस वजह से रुक-रुककर बारिश हो रही हैं। प्रदेश के विभिन्न शहरों में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला तीन-चार दिन तक बना रह सकता है।