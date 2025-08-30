मेरी खबरें
    MP Weather Update: मध्य प्रदेश के 16 जिलों में तेज बारिश के आसार, इंदौर और भोपाल में भी बरसेंगे बादल

    Heavy Rain in MP: मध्य प्रदेश में मानसून की सक्रियता के कारण कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के 16 जिलों में आज कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है, जिनमें भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम संभाग के जिले शामिल हैं। विदर्भ और उसके आसपास हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात मौजूद है, जिससे प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।

    By Prashant Pandey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sat, 30 Aug 2025 07:36:43 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 30 Aug 2025 07:40:49 AM (IST)
    मध्य प्रदेश के कई इलाकों में हो रही अच्छी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया कुछ इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट। प्रतीकात्मक तस्वीर

    HighLights

    1. चक्रवात और मानसून द्रोणिका के असर से प्रदेश में भारी बारिश की संभावना।
    2. तीन-चार दिन तक बना रहेगा बारिश का सिलसिला, मौसम विशेषज्ञ की भविष्यवाणी।
    3. रतलाम, सिवनी, इंदौर, नर्मदापुरम, बैतूल, पचमढ़ी, टीकमगढ़ में हुई अच्छी बारिश।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। विदर्भ एवं उसके आसपास हवा के ऊपरी भाग में एक प्रभावी चक्रवात बना हुआ है। मानसून द्रोणिका भी गुना से होकर जा रही है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक इन मौसम प्रणालियों के असर से प्रदेश के अधिकतर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश (Rain in Madhya Pradesh) होने की संभावना है। शनिवार-रविवार को भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर संभाग के जिलों के कुछ इलाकों में भारी बारिश (MP Ka Mausam) भी हो सकती है।

    शुक्रवार को सुबह साढ़े आठ बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक रतलाम में 16, सिवनी में 13, इंदौर में 11, नर्मदापुरम में आठ, बैतूल में चार, पचमढ़ी एवं टीकमगढ़ में दो-दो मिलीमीटर बारिश हुई। मध्य प्रदेश के 16 जिलों भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर और खंडवा में आज कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है।

    यहां बना हुआ है चक्रवात

    मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक मानसून द्रोणिका वर्तमान में बीकानेर, कोटा, गुना, दमोह, पेंड्रा रोड, संबलपुर, पुरी से होकर बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। विदर्भ और उसके आसपास हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात मौजूद है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ से उत्तरी केरल तक एक द्रोणिका बनी हुई है, जो विदर्भ पर बने से चक्रवात एवं आंतरिक कर्नाटक से होकर जा रही है।

    तीन-चार दिन तक बना रहेगा बारिश का सिलसिला

    मौसम विशेषज्ञ अजय शुक्ला ने बताया कि अलग-अलग स्थानों पर बनी मौसम प्रणालियों के प्रभाव से बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर से नमी आ रही है। इस वजह से रुक-रुककर बारिश हो रही हैं। प्रदेश के विभिन्न शहरों में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला तीन-चार दिन तक बना रह सकता है।

    उधर पिछले 24 घंटों के दौरान शुक्रवार सुबह साढ़े आठ बजे तक रायसेन में 44.8, छिंदवाड़ा में 29.8, मलाजखंड में 26.2, पचमढ़ी में 23, मंडला में 15.7, इंदौर में 13.8, खंडवा में 13, भोपाल में 10.6, बैतूल में 9.2, खजुराहो में 2.2, रतलाम में दो, उमरिया में 1.6, दमोह एवं नरसिंहपुर में एक-एक मिमी. बारिश हुई।

