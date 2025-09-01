MP Weather Update: मध्य प्रदेश के 24 जिलों में आज भारी बारिश के आसार, इंदौर, भोपाल में भी झमाझम

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश में हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात बना हुआ है। मानसून द्रोणिका भी गुना, दमोह से होकर गुजर रही है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक, सोमवार को पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होगी। विशेषकर भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर, ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों में गरज-चमक के साथ झमाझम बारिश होने की संभावना है।

रविवार को सुबह साढ़े आठ बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक रतलाम में 27, गुना में 18, पचमढ़ी में 11, सीधी एवं रायसेन में सात, बैतूल, सतना एवं दतिया में छह, भोपाल एवं नर्मदापुरम में पांच, छिंदवाड़ा में तीन मिलीमीटर बारिश हुई।

मध्य प्रदेश के 24 जिलों इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, गुना, ग्वालियर, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, मुरैना, श्योपुर और भिंड में आज तेज बारिश के आसार हैं।

यहां बना हुआ है चक्रवात

मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक, मानसून द्रोणिका वर्तमान में बीकानेर, अजमेर, गुना, दमोह, रायपुर, पुरी से होकर बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। उत्तर-पश्चिमी मध्य प्रदेश पर हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात बना हुआ है। राजस्थान के मध्य में भी हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात मौजूद है। उत्तरी पाकिस्तान और उससे लगे पंजाब पर पश्चिमी विक्षोभ हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात के रूप में बना हुआ है।

उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में भी हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात बना गया है। दो सितंबर को बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञ अजय शुक्ला ने बताया कि मौजूदा मौसम प्रणालियों के असर से बंगाल की खाड़ी के अलावा अरब सागर से भी नमी आ रही है। इस वजह से प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला बना रहेगा।