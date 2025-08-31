MP Rain Alert: मध्य प्रदेश के 8 जिलों में आज हो सकती है तेज बारिश, इंदौर और खरगोन में जमकर बरसे बादल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। दक्षिण-पश्चिमी मध्य प्रदेश पर हवा के ऊपरी भाग में बने चक्रवात और मानसून द्रोणिका गुजरने की वजह से मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश (Rain in MP) की स्थिति बनी हुई है। शनिवार को सुबह साढ़े आठ बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक यानी नौ घंटे में इंदौर में 78 मिलीमीटर झमाझम बारिश हुई। इसी तरह, खरगोन में 37 मिलीमीटर पानी बरसा। यहां 24 घंटे में 152.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है।

इंदौर और खरगोन में रिकार्ड भारी बारिश से सब तरह जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक, रविवार को भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग के जिलों में भारी बारिश (MP Ka Mausam) होने की संभावना है। ग्वालियर, चंबल, सागर एवं जबलपुर संभाग में भी मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। शेष क्षेत्रों में हल्की बारिश होने के आसार हैं। मध्य प्रदेश के 8 जिलों भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, हरदा, नर्मदापुरम और बैतूल में आज तेज बारिश हो सकती है।