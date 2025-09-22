मेरी खबरें
    MP Weather Update: मध्य प्रदेश में आज से फिर शुरू होगी तेज बारिश, कई इलाकों में बरस रहे बादल

    Heavy Rain in MP: मध्य प्रदेश में सोमवार से तेज बारिश का सिलसिला शुरू होने की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार, छत्तीसगढ़ से लगे जिलों में हल्की से तेज बारिश हो सकती है। उत्तरी अंडमान सागर पर चक्रवात, बंगाल की खाड़ी में कम दबाव बनने से नमी बढ़ेगी। प्रदेश के कई इलाकों में आज होगी झमाझम बारिश।

    By Anand dubey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Mon, 22 Sep 2025 07:31:24 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 22 Sep 2025 07:39:51 AM (IST)
    मध्य प्रदेश के कई इलाकों में जारी है रुक-रुककर बारिश का दौर। प्रतीकात्मक तस्वीर

    HighLights

    1. नरसिंहगढ़ समेत नौ जिलों में हल्की से मध्यम हुई बारिश।
    2. अंडमान में बने चक्रवात का प्रदेश में दिख रहा है असर।
    3. मध्य प्रदेश में आज से बारिश के दौर में आएगी और तेजी।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश में रविवार को कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि सोमवार से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में तेजी आएगी। वहीं, अगले 24 घंटों में छत्तीसगढ़ से लगे जिलों में हल्की से तेज बारिश हो सकती है।

    रविवार को नरसिंहगढ़ में सर्वाधिक 7.5 मिमी वर्षा हुई। वहीं, उज्जैन में 7 मिमी, गुना में 5 मिमी, नर्मदापुरम में 4 मिमी, देवास में 3 मिमी, भोपाल में 2 मिमी, नरसिंहपुर में 1 मिमी, मंडला में 0.8 मिमी, बड़वानी और रीवा में 0.5 मिमी बारिश हुई। हालांकि, तापमान में कोई खास गिरावट नहीं आई और उमस ने लोगों को परेशान किया।

    प्रदेश में नमी आने का सिलसिला और तेज होगा

    naidunia_image

    मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, वर्तमान में उत्तरी अंडमान सागर और उससे लगे म्यांमार तट पर हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात बना हुआ है। इसके सोमवार तक बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में पहुंचने की संभावना है। इसके अलावा उत्तर-पूर्वी उत्तर प्रदेश और उससे लगे बिहार पर भी हवा के ऊपरी हिस्से में चक्रवात सक्रिय है।

    इस चक्रवात से एक द्रोणिका मध्य प्रदेश से होते हुए विदर्भ तक बनी हुई है। मौसम विज्ञानी का कहना है कि 25 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने वाला है। इससे प्रदेश में नमी आने का सिलसिला और तेज होगा।

