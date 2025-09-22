MP Weather Update: मध्य प्रदेश में आज से फिर शुरू होगी तेज बारिश, कई इलाकों में बरस रहे बादल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश में रविवार को कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि सोमवार से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में तेजी आएगी। वहीं, अगले 24 घंटों में छत्तीसगढ़ से लगे जिलों में हल्की से तेज बारिश हो सकती है।

रविवार को नरसिंहगढ़ में सर्वाधिक 7.5 मिमी वर्षा हुई। वहीं, उज्जैन में 7 मिमी, गुना में 5 मिमी, नर्मदापुरम में 4 मिमी, देवास में 3 मिमी, भोपाल में 2 मिमी, नरसिंहपुर में 1 मिमी, मंडला में 0.8 मिमी, बड़वानी और रीवा में 0.5 मिमी बारिश हुई। हालांकि, तापमान में कोई खास गिरावट नहीं आई और उमस ने लोगों को परेशान किया।