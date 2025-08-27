मेरी खबरें
    Heavy Rain in MP: मध्य प्रदेश में अगले कुछ दिनों में बारिश की गतिविधियां तेज होने की संभावना है। उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना है, जो दो दिनों में और शक्तिशाली होने की संभावना है। इसके प्रभाव से शुक्रवार से झमाझम बारिश का एक और दौर शुरू होने की उम्मीद है। कई शहरों में गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने के आसार हैं।

    By Prashant Pandey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Wed, 27 Aug 2025 07:41:52 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 27 Aug 2025 07:56:41 AM (IST)
    MP Weather Update: मध्य प्रदेश के कई शहरों में गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने के आसार, शुक्रवार से झमाझम
    मध्य प्रदेश में हो रही अच्छी बारिश, कई इलाकों में आज और कल भारी बारिश के भी हैं आसार। फाइल फोटो

    HighLights

    1. बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र, शुक्रवार से फिर तेज बारिश के आसार।
    2. मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बुधवार-गुरुवार को हल्की से मध्यम बारिश की संभावना।
    3. रतलाम, उमरिया, दमोह, खजुराहो, नौगांव, उज्जैन और इंदौर में अच्छी बारिश।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में बुधवार और गुरुवार को गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके बाद शुक्रवार से एक बार फिर कहीं-कहीं भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। मंगलवार सुबह साढ़े आठ बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक रतलाम में 29, उमरिया में नौ, दमोह में छह, खजुराहो में चार, नौगांव एवं उज्जैन में एक, इंदौर में 0.5 मिलीमीटर बारिश हुई।

    मौसम विज्ञान केंद्र के विज्ञानी अभिजीत चक्रवर्ती ने बताया कि उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना है। इसके पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए दो दिन में और शक्तिशाली होने की संभावना है। दक्षिणी हरियाणा और उससे लगे उत्तर-पूर्वी राजस्थान पर हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात बना हुआ है।

    naidunia_image

    हवाओं के साथ आ रही नमी

    मानसून द्रोणिका श्रीगंगानगर, सिरसा, आगरा, बांदा, सीधी, संबलपुर से बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। एक पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान और उससे लगे जम्मू पर द्रोणिका के रूप में सक्रिय है। अलग-अलग स्थानों पर बनी इन मौसम प्रणालियों के असर से हवाओं के साथ नमी आ रही है। इस वजह से अलग-अलग स्थानों पर बारिश हो रही है।

    naidunia_image

    झमाझम बारिश के एक दौर की उम्मीद

    बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र गुरुवार तक गहरे कम दबाव के क्षेत्र में परिवर्तित होकर आगे बढ़ेगा। उसके प्रभाव से शुक्रवार से झमाझम बारिश का एक और दौर शुरू होने की उम्मीद है। - अजय शुक्ला, मौसम विशेषज्ञ

