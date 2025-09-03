मेरी खबरें
    By Prashant Pandey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Wed, 03 Sep 2025 07:26:29 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 03 Sep 2025 07:52:52 AM (IST)
    MP Weather Update: मध्य प्रदेश के 37 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, इंदौर, उज्जैन और भोपाल में बरसेंगे बादल
    मध्य प्रदेश के कई इलाकों में जारी है तेज बारिश का दौर। प्रतीकात्मक तस्वीर

    HighLights

    1. ग्वालियर, चंबल, सागर, जबलपुर, भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन संभाग के जिलों में भारी बारिश के आसार।
    2. सिवनी, शिवपुरी, भोपाल, नर्मदापुरम, पचमढ़ी, खजुराहो, सागर, सीधी, रीवा में हुई अच्छी बारिश।
    3. बंगाल की खाड़ी के अलावा अरब सागर से भी नमी मिलने के कारण पूरे मध्य प्रदेश में हो रही है बारिश।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। विभिन्न मौसम प्रणालियों के सक्रिय होने के कारण पूरे मध्य प्रदेश (MP Ka Mausam) में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने का सिलसिला बना रह सकता है। वहीं, बुधवार को ग्वालियर, चंबल, सागर, जबलपुर, भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन संभाग के जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश (Heavy Rain in Madhya Pradesh) हो सकती है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना है।

    मध्य प्रदेश के 37 जिलों भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, ग्वालियर, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, गुना, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, मुरैना, श्योपुर, भिंड, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, छतरपुर, दमोह, पन्ना, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, उज्जैन, आगर मालवा, देवास, मंदसौर, नीमच, रतलाम, और शाजापुर में आज भारी बारिश (Madhya Pradesh Rain Update) हो सकती है।

    मानसून द्रोणिका भी दतिया, सीधी से होकर गुजर रही है। उत्तर-पश्चिमी मध्य प्रदेश से लेकर कश्मीर तक एक द्रोणिका भी बनी हुई है। मंगलवार को सुबह साढ़े आठ बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक सिवनी में 23, शिवपुरी में 20, भोपाल में 17, नर्मदापुरम में सात, पचमढ़ी में छह, खजुराहो में चार, सागर एवं सीधी में तीन, रीवा, रायसेन एवं दतिया में दो मिलीमीटर बारिश हुई।

    पूरे मध्य प्रदेश में हो रही बारिश

    वहीं, दमोह में 65, दतिया में 37.9, श्योपुर में 35.6, रतलाम में 35, ग्वालियर में 32.4, गुना में 26.8, बैतूल में 21.6, सिवनी में 21.4, भोपाल में 13.4, मंडला में 11.2, रायसेन में 10.8 मिमी. बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञानी पीके रायकवार और मौसम विशेषज्ञ अजय शुक्ला ने बताया कि बंगाल की खाड़ी के अलावा अरब सागर से भी नमी मिलने के कारण पूरे मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है।

