MP Weather Update: बर्फीली हवाओं से मध्य प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड, और गिर सकता है तापमान

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। आलम यह है कि दिन और रात, दोनों समय का तापमान लगातार नीचे जा रहा है।

सोमवार को कई शहरों के न्यूनतम तापमान में डेढ़ से तीन डिग्री तक की गिरावट रिकार्ड की गई। इंदौर में तो स्थिति शीतलहर जैसी रही, यहां न्यूनतम तापमान सामान्य से पांच डिग्री कम होकर 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं भोपाल, नौगांव, राजगढ़, पचमढ़ी और रीवा में रात का पारा 9 डिग्री के आसपास रहा। दिन के तापमान में बैतूल में चार डिग्री, नरसिंहपुर में 4.3 डिग्री और सिवनी में 3.1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिली।