    MP Weather Update: बर्फीली हवाओं से मध्य प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड, और गिर सकता है तापमान

    उत्तर भारत से आई बर्फीली हवाओं के चलते मध्यप्रदेश में ठंड काफी बढ़ गई है। इंदौर में न्यूनतम तापमान 8.2 °C रिकॉर्ड हुआ, जबकि भोपाल, राजगढ़, रीवा, पचमढ़ी आदि में रात का पारा 9 °C के आसपास रहा। अगले 24 घंटे में तापमान में 2-3 °C और गिरावट की संभावना है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Tue, 02 Dec 2025 07:33:45 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 02 Dec 2025 07:33:45 AM (IST)
    मध्य में पड़ने लगी ठंड। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. इंदौर में न्यूनतम तापमान मात्र 8.2°C दर्ज हुआ।
    2. भोपाल, राजगढ़, रीवा समेत कई शहरों में रात ठंडी।
    3. दिन में बैतूल-नरसिंहपुर-सिवनी आदि में तापमान गिरा।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। आलम यह है कि दिन और रात, दोनों समय का तापमान लगातार नीचे जा रहा है।

    सोमवार को कई शहरों के न्यूनतम तापमान में डेढ़ से तीन डिग्री तक की गिरावट रिकार्ड की गई। इंदौर में तो स्थिति शीतलहर जैसी रही, यहां न्यूनतम तापमान सामान्य से पांच डिग्री कम होकर 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं भोपाल, नौगांव, राजगढ़, पचमढ़ी और रीवा में रात का पारा 9 डिग्री के आसपास रहा। दिन के तापमान में बैतूल में चार डिग्री, नरसिंहपुर में 4.3 डिग्री और सिवनी में 3.1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिली।

    तीन डिग्री तक गिर सकता है तापमान

    मौसम केंद्र के अनुसार प्रदेश के मौसम को प्रभावित करने वाला कोई सक्रिय सिस्टम मौजूद नहीं है, जिस कारण मौसम शुष्क है। हालांकि उत्तर की ओर से चल रहीं ठंडी हवाएं तापमान में लगातार गिरावट ला रही हैं। अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में और दो से तीन डिग्री तक गिरावट की संभावना जताई गई है।


    प्रदेश के प्रमुख शहरों का तापमान (डिग्री सेल्सियस में)

    • भोपाल: अधिकतम 25.6, न्यूनतम 9.4

    • इंदौर: अधिकतम 26.6, न्यूनतम 8.2

    • ग्वालियर: अधिकतम 27.7, न्यूनतम 12.0

    • जबलपुर: अधिकतम 26.6, न्यूनतम 11.8

