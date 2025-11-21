MP Weather Update: इंदौर, भोपाल और राजगढ़ में शीतलहर से मिलेगी राहत, पूर्वी हवाएं गिराएगी तापमान

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। हवाओं का रुख बदलने से न्यूनतम तापमान में कुछ बढ़ोतरी होने लगी है। जिसके चलते भोपाल, इंदौर, राजगढ़ सहित कई शहरों में पड़ रही ठंड से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। उधर, गुरुवार को भोपाल, इंदौर, राजगढ़, शाजापुर, नरसिंहपुर एवं शिवपुरी में शीतलहर और खंडवा, खरगोन में तीव्र शीतलहर का प्रभाव रहा। रात का सबसे कम 7.5 डिग्री सेल्सियस तापमान राजगढ़ में रिकॉर्ड हुआ।
दिन का सबसे अधिक 29.5 डिग्री सेल्सियस तापमान उज्जैन में दर्ज किया गया। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक दो दिन बाद शीतलहर से राहत मिलने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक वर्तमान में हवाओं का रुख पूर्वी हो गया है। 22 नवंबर को दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने के संकेत मिले हैं। इस मौसम प्रणाली के पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 24 नवंबर को अवदाब के क्षेत्र में परिवर्तित होने की संभावना है।
मौसम विज्ञानी पीके रायकवार ने बताया कि हवाओं का रुख पूर्वी होने से दिन और रात के तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होने लगी है। इस वजह से दो दिन में प्रदेश को शीतलहर से राहत मिलने के आसार हैं। मौसम विशेषज्ञ अजय शुक्ला ने बताया कि हवाओं के साथ अब कुछ नमी भी आने लगी है। इस वजह से कई शहरों में सुबह के समय हल्की धुंध छाने से मामूली रूप से दृश्यता भी प्रभावित होने लगी है। इस तरह की स्थिति अभी तीन-चार दिन तक बनी रह सकती है। उसके बाद तापमान में फिर गिरावट का सिलसिला शुरू हो सकता है।