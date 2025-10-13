मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP Weather Update: मैदानी क्षेत्र में देश में सबसे ठंडा रहा इंदौर, 14 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा

    मध्य प्रदेश में इंदौर सबसे ठंडा शहर रहा, जहां रात का तापमान 14 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। यह देश के मैदानी क्षेत्रों में रात का सबसे कम तापमान है। प्रदेश के 30 शहरों में रात का तापमान 20 डिग्री से नीचे रहा। मानसून वापस होने की संभावना है, मौसम शुष्क हो रहा है। तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी है।

    By Anand dubey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Mon, 13 Oct 2025 07:39:00 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 13 Oct 2025 07:44:23 AM (IST)
    MP Weather Update: मैदानी क्षेत्र में देश में सबसे ठंडा रहा इंदौर, 14 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा
    मध्य प्रदेश में मौसम साफ होने के साथ तेजी से बढ़ रही है ठंड। फाइल फोटो

    HighLights

    1. मध्य प्रदेश के 30 शहरों में पारा 20 डिग्री के नीचे पहुंचा।
    2. रीवा, शहडोल और जबलपुर संभाग से विदा होगा मानूसन।
    3. मौसम साफ होने से तापमान में आ रही है गिरावट।

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मौसम अब धीरे-धीरे शुष्क होने लगा है। वर्तमान में कोई प्रभावी मौसम प्रणाली भी सक्रिय नहीं है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक सोमवार को प्रदेश के शेष क्षेत्रों (रीवा, शहडोल एवं जबलपुर संभाग के कुछ हिस्से) से भी मानसून वापस हो जाने की संभावना है। आसमान साफ होने के कारण अब रात के तापमान में गिरावट का सिलसिला भी बना हुआ है।

    इसी क्रम में शनिवार-रविवार की दरमियानी रात प्रदेश में सबसे कम 14 डिग्री सेल्सियस तापमान इंदौर में दर्ज किया गया, जो देश के मैदानी क्षेत्रों में रात का सबसे कम तापमान रहा। साथ ही यह पिछले 12 वर्षों में अक्टूबर के 12 दिनों में इंदौर का सबसे कम तापमान भी है। प्रदेश के 30 शहरों में रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से कम रहा।


    दिन का सबसे अधिक 32.8 डिग्री सेल्सियस तापमान खजुराहो में दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक वर्तमान में उत्तर-पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उसके आसपास हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बना हुआ है।

    इसके अतिरिक्त अन्य कोई मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं है। मौसम विशेषज्ञ अजय शुक्ला ने बताया कि इंदौर देश के मैदानी क्षेत्र के शहरों में सबसे ठंडा रहा। दूसरे नंबर पर कानपुर (14.8 डिग्री), तीसरे नंबर पर नौगांव (15.3 डिग्री) एवं चौथे नंबर पर धार (15.5 डिग्री) रहा।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.