MP Weather Update: मैदानी क्षेत्र में देश में सबसे ठंडा रहा इंदौर, 14 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मौसम अब धीरे-धीरे शुष्क होने लगा है। वर्तमान में कोई प्रभावी मौसम प्रणाली भी सक्रिय नहीं है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक सोमवार को प्रदेश के शेष क्षेत्रों (रीवा, शहडोल एवं जबलपुर संभाग के कुछ हिस्से) से भी मानसून वापस हो जाने की संभावना है। आसमान साफ होने के कारण अब रात के तापमान में गिरावट का सिलसिला भी बना हुआ है।

इसी क्रम में शनिवार-रविवार की दरमियानी रात प्रदेश में सबसे कम 14 डिग्री सेल्सियस तापमान इंदौर में दर्ज किया गया, जो देश के मैदानी क्षेत्रों में रात का सबसे कम तापमान रहा। साथ ही यह पिछले 12 वर्षों में अक्टूबर के 12 दिनों में इंदौर का सबसे कम तापमान भी है। प्रदेश के 30 शहरों में रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से कम रहा।