    MP Weather Update: क्या आज होगी बारिश? जानिए मौसम विभाग ने क्या कहा, कैसा रहेगा प्रदेश का हाल

    वर्तमान में मध्य प्रदेश के मौसम को प्रभावित करने वाला कोई सिस्टम सक्रिय नहीं है। इस वजह से अब प्रदेश के अधिकतर जिलों से बादल छंटने लगे हैं। इस वजह से दिन का तापमान बढ़ने लगा है, लेकिन रात के तापमान में गिरावट होने लगी है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक हवाओं का रुख उत्तरी होने लगा है।

    By Anand dubey
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Wed, 05 Nov 2025 06:20:28 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 05 Nov 2025 06:30:51 AM (IST)
    MP Weather Update: क्या आज होगी बारिश? जानिए मौसम विभाग ने क्या कहा, कैसा रहेगा प्रदेश का हाल
    जानें कैसा रहेगा आज प्रदेश का हाल

    नईदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल । वर्तमान में मध्य प्रदेश के मौसम को प्रभावित करने वाला कोई सिस्टम सक्रिय नहीं है। इस वजह से अब प्रदेश के अधिकतर जिलों से बादल छंटने लगे हैं। इस वजह से दिन का तापमान बढ़ने लगा है, लेकिन रात के तापमान में गिरावट होने लगी है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक हवाओं का रुख उत्तरी होने लगा है। इस वजह से दो दिन में न्यूनतम तापमान में तीन से चार डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है।

    खुजराहो में सबसे ज्यादा तापमान

    उधर मंगलवार को प्रदेश में दिन का सबसे अधिक 34.4 डिग्री सेल्सियस तापमान खजुराहो में दर्ज किया गया। रात का सबसे कम 12.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रीवा में रिकार्ड किया गया, जो इस सीजन में सबसे कम रहा। इसी बीच मंगलवार सुबह साढ़े आठ से शाम साढ़े पांच बजे तक शिवपुरी में दो, ग्वालियर में एक मिलीमीटर वर्षा हुई।


    मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक उत्तरी हरियाणा और उसके आसपास हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात मौजूद है। उत्तरी पाकिस्तान और उसके आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात के रूप में बना हुआ है। इसके साथ एक द्रोणिका भी संबद्ध है।

    मौसम विशेषज्ञ का क्या कहना

    मौसम विशेषज्ञ अजय शुक्ला ने बताया कि वर्तमान में पाकिस्तान के आसपास सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर भारत के पहाड़ों पर बर्फबारी और वर्षा होने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के आगे बढ़ने पर गुरुवार से रात के तापमान में गिरावट का सिलसिला शुरू हो सकता है, जिसके चलते दो दिन में तीन से चार डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है।

