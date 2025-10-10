मेरी खबरें
    MP Weather Update: मध्य प्रदेश से आज मानसून की वापसी के आसार, 13 शहरों में तापमान 20 डिग्री से नीचे पहुंचा

    मध्य प्रदेश से मानसून की वापसी के आसार हैं, जिससे मौसम साफ हो रहा है। राजगढ़ में रात का तापमान 15.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवाओं की दिशा बदलने से तापमान में गिरावट आ रही है। मानसून की वापसी के साथ ही रात के तापमान में कुछ और गिरावट आने के आसार हैं।

    By Anand dubey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Fri, 10 Oct 2025 07:38:49 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 10 Oct 2025 07:44:44 AM (IST)
    मध्य प्रदेश के कई इलाकों में सुबह महसूस होने लगी है गुलाबी ठंड। प्रतीकात्मक तस्वीर

    HighLights

    1. सबसे कम 15.6 डिग्री सेल्सियस तापमान राजगढ़ में दर्ज किया गया।
    2. मध्य प्रदेश में हवाओं का रुख बदलकर उत्तरी होने लगा है।
    3. वातावरण से नमी कम होने लगी है, इससे बादल भी छंटने लगे हैं।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। वर्तमान में किसी प्रभावी मौसम प्रणाली के सक्रिय नहीं रहने से प्रदेश में मौसम साफ होने लगा है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक, शुक्रवार से प्रदेश के कुछ हिस्सों से दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी शुरू हो सकती है। उधर, हवाओं की दिशा बदलने से रात के तापमान में भी गिरावट होने लगी है।

    इसी क्रम में बुधवार-गुरुवार की दरमियानी रात प्रदेश में सबसे कम 15.6 डिग्री सेल्सियस तापमान राजगढ़ में दर्ज किया गया। 13 शहरों में रात का तापमान 20 डिग्री से कम रहा। गुरुवार को सबसे अधिक 32.6 डिग्री तापमान रतलाम में रिकार्ड किया गया।

    मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक, अरब सागर में पिछले दिनों उठा चक्रवाती तूफान शक्ति कमजोर पड़ने के बाद कम दबाव के क्षेत्र में परिवर्तित होकर पश्चिम-मध्य अरब सागर में बना हुआ है। एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात के रूप में बना हुआ है।

    हवाओं का रुख बदलकर उत्तरी होने वाला है

    मौसम विशेषज्ञ अजय शुक्ला ने बताया कि हवाओं का रुख बदलकर उत्तरी होने लगा है। वातावरण से नमी कम होने लगी है। इससे बादल भी छंटने लगे हैं। इस वजह से दिन रात के तापमान में भी धीरे-धीरे गिरावट होने लगी है। मानसून की वापसी के साथ ही रात के तापमान में कुछ और गिरावट आने के आसार हैं।

