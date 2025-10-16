MP Weather Update: मध्य प्रदेश के 24 जिलों में फिर बारिश के आसार, 17 शहरों में तापमान 20 डिग्री के नीचे पहुंचा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। अरब सागर में एक चक्रवात बना हुआ है। साथ ही हवाओं का रुख भी बदल गया है। हवाओं के साथ नमी आने के कारण मध्य प्रदेश के कई शहरों में बादल छाने लगे हैं। इस वजह से न्यूनतम तापमान में भी कुछ बढ़ोतरी होने लगी है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, इंदौर संभाग के जिलों में दो-तीन दिनों तक बादल छाए रह सकते हैं। इस दौरान कहीं-कहीं बूंदाबांदी भी हो सकती है यानी इस बार दीपोत्सव पर भी बादल भिगोने को तैयार हैं।

मध्य प्रदेश के 24 जिलों भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी में कहीं-कहीं बूंदाबांदी के आसार है। उधर मंगलवार-बुधवार की दरम्यानी रात प्रदेश में सबसे कम 15.4 डिग्री सेल्सियस तापमान खंडवा एवं नौगांव में दर्ज किया गया। 17 शहरों में रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज हुआ। दिन का सबसे अधिक 34.8 डिग्री सेल्सियस तापमान खंडवा में रिकार्ड हुआ। मौसम विज्ञान केंद्र की विज्ञानी विनीता पटवर्धन ने बताया कि वर्तमान में दक्षिण-पूर्वी अरब सागर और उससे लगे लक्षद्वीप क्षेत्र पर हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात बना हुआ है।