MP Weather Update: मध्य प्रदेश के 24 जिलों में फिर बारिश के आसार, 17 शहरों में तापमान 20 डिग्री के नीचे पहुंचा

    मध्य प्रदेश के 24 जिलों भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी में दीपोत्सव के दौरान कहीं-कहीं बूंदाबांदी के आसार है। वहीं 17 शहरों में रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज हुआ है।

    By Anand dubey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 16 Oct 2025 07:36:57 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 16 Oct 2025 07:47:02 AM (IST)
    मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में फिर बरस सकते हैं बादल।

    1. अरब सागर के चक्रवात ने बदला हवाओं का रुख।
    2. भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर और इंदौर में बूंदाबादी के आसार।
    3. इस बार दीपोत्सव पर भी बादल भिगोने को तैयार हैं।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। अरब सागर में एक चक्रवात बना हुआ है। साथ ही हवाओं का रुख भी बदल गया है। हवाओं के साथ नमी आने के कारण मध्य प्रदेश के कई शहरों में बादल छाने लगे हैं। इस वजह से न्यूनतम तापमान में भी कुछ बढ़ोतरी होने लगी है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, इंदौर संभाग के जिलों में दो-तीन दिनों तक बादल छाए रह सकते हैं। इस दौरान कहीं-कहीं बूंदाबांदी भी हो सकती है यानी इस बार दीपोत्सव पर भी बादल भिगोने को तैयार हैं।

    मध्य प्रदेश के 24 जिलों भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी में कहीं-कहीं बूंदाबांदी के आसार है।

    उधर मंगलवार-बुधवार की दरम्यानी रात प्रदेश में सबसे कम 15.4 डिग्री सेल्सियस तापमान खंडवा एवं नौगांव में दर्ज किया गया। 17 शहरों में रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज हुआ। दिन का सबसे अधिक 34.8 डिग्री सेल्सियस तापमान खंडवा में रिकार्ड हुआ। मौसम विज्ञान केंद्र की विज्ञानी विनीता पटवर्धन ने बताया कि वर्तमान में दक्षिण-पूर्वी अरब सागर और उससे लगे लक्षद्वीप क्षेत्र पर हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात बना हुआ है।


    प्रदेश में कुछ इलाकों में बादल छाए

    19 अक्टूबर तक इसके कम दबाव के क्षेत्र में बदलने का अनुमान है। हवाओं के साथ नमी आने के कारण प्रदेश में बादल बने हुए हैं। इस वजह से रात के तापमान में गिरावट होने की संभावना नहीं है। मौसम विशेषज्ञ अजय शुक्ला ने बताया कि वर्तमान में पूर्वी हवाएं चल रही हैं।

    हवाओं के साथ कुछ नमी भी आ रही है। इस वजह से बादल छाए हुए हैं। इस तरह का मौसम अभी दो-तीन दिनों तक बना रह सकता है। इस दौरान भोपाल, इंदौर, जबलपुर, नर्मदापुरम संभाग के जिलों में कहीं-कहीं बूंदाबांदी भी हो सकती है। बारिश के बाद दिन के तापमान में भी तेजी से गिरावट आ सकती है।

