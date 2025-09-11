मेरी खबरें
    MP Weather Update: मध्य प्रदेश के 16 जिलों में आज बारिश के आसार, जबलपुर और भोपाल में भी बरस सकते हैं बादल

    Rain in MP: मध्य प्रदेश के 16 जिलों में आज बारिश के आसार हैं। भोपाल, जबलपुर और नर्मदापुरम संभाग के जिलों में मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार, हवाओं में नमी के कारण कहीं-कहीं बारिश होगी।

    By Anand dubey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 11 Sep 2025 07:47:46 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 11 Sep 2025 08:08:47 AM (IST)
    मध्य प्रदेश में आ रही हवाओं में नमी की वजह से कुछ इलाकों में हो रही बारिश। प्रतीकात्मक तस्वीर

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर तीन मौसम प्रणालियां बनी हुई हैं। हवाओं के साथ नमी आने के कारण कहीं-कहीं बारिश भी हो रही है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक, गुरुवार-शुक्रवार को जबलपुर, भोपाल, नर्मदापुरम संभाग के जिलों में मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है। शेष क्षेत्रों में बादल बने रह सकते हैं।

    मध्य प्रदेश के 16 जिलों भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला और डिंडौरी में आज बारिश हो सकती है।

    मलाजखंड में 23 मिमी बारिश

    बुधवार सुबह साढ़े आठ बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक मलाजखंड में 23, छिंदवाड़ा में 11, मंडला में पांच, पचमढ़ी में दो और टीकमगढ़ में एक मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम विशेषज्ञ अजय शुक्ला ने बताया कि हवाओं का रुख पश्चिमी, दक्षिण-पश्चिमी बना हुआ है। वर्तमान में दक्षिणी पाकिस्तान और उससे लगे अरब सागर में अवदाब का क्षेत्र बना है।

    ओडिशा और आंध्र प्रदेश के ऊपर बना चक्रवात

    मानसून द्रोणिका वर्तमान में उत्तर-पूर्व अरब सागर में मौजूद अवदाब के क्षेत्र से भुज, वनस्थली, आगरा, बाराबंकी, वाराणसी, डाल्टनगंज, रांची, दीघा से बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। दक्षिणी ओडिशा और उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश पर हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात बना हुआ है।

    उधर, पिछले 24 घंटों के दौरान बुधवार सुबह साढ़े आठ बजे तक पचमढ़ी में 88.3, भोपाल में 41.6, सागर में 29.6, रायसेन में 23.6, दमोह में 21, छिंदवाड़ा में 16.8, मलाजखंड में 14.8, नरसिंहपुर में सात मिमी. बारिश हुई।

