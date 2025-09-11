MP Weather Update: मध्य प्रदेश के 16 जिलों में आज बारिश के आसार, जबलपुर और भोपाल में भी बरस सकते हैं बादल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर तीन मौसम प्रणालियां बनी हुई हैं। हवाओं के साथ नमी आने के कारण कहीं-कहीं बारिश भी हो रही है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक, गुरुवार-शुक्रवार को जबलपुर, भोपाल, नर्मदापुरम संभाग के जिलों में मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है। शेष क्षेत्रों में बादल बने रह सकते हैं।

मध्य प्रदेश के 16 जिलों भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला और डिंडौरी में आज बारिश हो सकती है। मलाजखंड में 23 मिमी बारिश बुधवार सुबह साढ़े आठ बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक मलाजखंड में 23, छिंदवाड़ा में 11, मंडला में पांच, पचमढ़ी में दो और टीकमगढ़ में एक मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम विशेषज्ञ अजय शुक्ला ने बताया कि हवाओं का रुख पश्चिमी, दक्षिण-पश्चिमी बना हुआ है। वर्तमान में दक्षिणी पाकिस्तान और उससे लगे अरब सागर में अवदाब का क्षेत्र बना है।