मध्य प्रदेश के 24 जिलों में आज बारिश के आसार, इंदौर, भोपाल और जबलपुर में भी बरस सकते हैं बादल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। अरब सागर से आ रही नमी के कारण प्रदेश में कहीं-कहीं बारिश हो रही है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक सोमवार को भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, इंदौर संभाग के जिलों में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। बुधवार से मौसम के धीरे-धीरे साफ होने के भी आसार हैं।

रविवार सुबह साढ़े आठ बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक बैतूल में 51, सिवनी में 36, श्योपुर में 33, भोपाल (शहर) में 27, सागर में 17, नर्मदापुरम में 14, धार में 10, दमोह में आठ, भोपाल (एयरपोर्ट पर) एवं शिवपुरी में पांच, छिंदवाड़ा में चार, गुना एवं पचमढ़ी में तीन, मलाजखंड में 0.8 मिलीमीटर बारिश हुई।

मध्य प्रदेश के 24 जिलों भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला और डिंडौरी में आज बारिश के आसार हैं।

चक्रवाती तूफान ओमान के पास पहुंचा

मौसम विज्ञान केंद्र की विज्ञानी विनीता पटवर्धन ने बताया कि अरब सागर में उठा भीषण चक्रवाती तूफान शक्ति ओमान के आसपास पहुंच गया है। एक पश्चिमी विक्षोभ जम्मू के आसपास हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात के रूप में बना हुआ है। सोमवार से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर-पश्चिमी भारत में सक्रिय होने की भी संभावना है। अरब सागर की तरफ से नम हवाएं आ रही हैं। इस वजह से तापमान बढ़ने के कारण गरज-चमक के साथ कहीं-कहीं बारिश हो रही है।

मौसम विशेषज्ञ अजय शुक्ला ने बताया कि भोपाल संभाग पर रविवार को अभिसरण का क्षेत्र बन गया था। इसके तहत ऊपरी तेज रफ्तार की हवाएं नीचे की मंद गति की हवाओं से आकर मिल रही थीं। इस वजह से रुक-रुककर तेज बारिश की स्थिति बनती रही। 10 अक्टूबर से मानसून की वापसी शुरू होने की भी संभावना है।