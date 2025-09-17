MP Weather Update: मध्य प्रदेश के 25 जिलों में आज हो सकती है बारिश, इनमें इंदौर, जबलपुर और रीवा संभाग भी हैं शामिल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। अलग-अलग स्थानों पर बनी मौसम प्रणालियों के असर से प्रदेश में कहीं-कहीं बारिश का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में मंगलवार को सुबह 8:30 से शाम 5:30 बजे तक छिंदवाड़ा में 44, बैतूल में 32, जबलपुर में 16, सतना में 12, सिवनी में सात, उमरिया में चार, दमोह में तीन, पचमढ़ी में दो मिलीमीटर बारिश हुई।

इस दौरान प्रदेश में सबसे अधिक 35.7 डिग्री सेल्सियस तापमान ग्वालियर में दर्ज किया गया। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक बुधवार को जबलपुर, रीवा, शहडोल एवं इंदौर संभाग के जिलों में बारिश की संभावना है। नर्मदापुरम एवं भोपाल संभाग के जिलों में भी गरज-चमक के साथ कहीं-कहीं बौछारें पड़ सकती हैं।

आज मध्य प्रदेश के 25 जिलों इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, मैहर, अनूपपुर, शहडोल और उमरिया में बारिश हो सकती है।

यहां बना हुआ है चक्रवात

मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर-मध्य उत्तर प्रदेश पर हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बना हुआ है। पूर्वी झारखंड और उसके आसपास हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात है। पूर्वी विदर्भ एवं उसके आसपास भी एक प्रभावी चक्रवात मौजूद है।

मौसम विशेषज्ञ अजय शुक्ला ने बताया कि विदर्भ और झारखंड पर बने चक्रवात के असर से प्रदेश में बारिश हो रही है। बुधवार को जबलपुर, रीवा, शहडोल एवं इंदौर संभाग के जिलों में बारिश की संभावना है। नर्मदापुरम एवं भोपाल संभाग के जिलों में भी गरज-चमक के साथ कहीं-कहीं बौछारें पड़ सकती हैं।